Inchenhofen ergattert einen Punkt

Nur drei Spiele fanden am Wochenende in der Kreisliga Ost statt. Dabei stoppte der BSV Berg im Gau die Siegesserie des TSV Pöttmes. Auch der FC Rennertshofen konnte in Gerolsbach mit 2:0 die drei Punkte einfahren. Immerhin einen Punkt ergatterte der TSV Inchenhofen auf Kunstrasen beim TSV Rain II.
Die Gäste brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Die Rainer hatten in der Anfangsphase zwei große Chancen durch Kapitän Johannes Marb und Valentin Ricker per Kopf. Ein Inchenhofener Tor von Tobias Krucker wurde aberkannt, weil der Ball davor an der Grundlinie im Aus war. Die zweite Hälfte begann turbulent. Nach einer schönen Kombination brachte Robin Böhm die Hausherren mit einem Volleyschuss 1:0 in Führung (46.). Direkt im Gegenzug über die rechte Seite schoss Andreas Manhard aus sechs Metern für die Gäste zum 1:1 ein (48.). Danach hatten Werner Meyer und Sebastian Pachaly die Chance zur 2:1-Führung für Inchenhofen. Doch in der Schlussphase war dann wieder Rain am Drücker, bei denen unter anderem Böhm vergab. Ein Tor der Gastgeber wurde wegen Handspiels aberkannt. Gästetorwart Christoph Hartmann hielt den Punkt für Leahad am Ende fest. (ull) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Robin Böhm (46.), 1:1 Andreas Manhard (48.)
Im Topspiel der Woche verteidigten die Gäste das ganze Spiel über sehr stark und konterten die Pöttmeser mehrmals aus. So erzielte Mario Schwarz in der 38. Minute die Führung für die Gauer. Pöttmes hatte drei Riesenchancen, doch an diesem Tag sollte es einfach nicht klappen mit einem Tor. Louis Lustig und Albin Krasniqi hatten die besten Möglichkeiten, scheiterten aber am starken Defensivblock des BSV. Die vermeintliche Entscheidung dann durch Martin Froncek, der in der 64. Minute gegen seinen Ex-Verein traf. Den Schlusspunkt setzte Samuel Tkac in der Schlussminute. Er sicherte somit das Fortbestehen der Berg im Gauer Erfolgsserie. Für Pöttmes setzte es seit Langem mal wieder eine Niederlage, nächste Woche in Bachern will das Scharbatke-Team dann mit einem Sieg in die Winterpause gehen. (fido) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 142
Tore: 0:1 Mario Schwarz (38.), 0:2 Martin Froncek (64.), 0:3 Samuel Tkac (90.+1)
Bei frostigen Platzverhältnissen, die das Spiel erschwerten, ging es von Beginn an zur Sache. Bereits in der 6. Minute hatte David Pickhard die erste große Torchance, als er alleine vor dem Tor auftauchte, jedoch nicht ins Netz traf. In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel Fahrt auf: In der 51. Minute erzielte Pickhard nach einem genialen diagonalen Pass von Khalid Abu Nemah das 0:1, indem er den Ball elegant am Torwart vorbeilegte. Nur sieben Minuten später erhöhte Tobias Kruber auf 0:2, nachdem ein hohes Pressing des FCRs den Ballgewinn ermöglichte. Kruber umkurvte seinen Gegenspieler und schob den Ball ins Netz. Trotz einiger Bemühungen blieb Gerolsbach ohne Torerfolg, während der FCR die drei Punkte mit nach Hause nahm.
Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 David Pickhard (51.), 0:2 Tobias Kruber (58.)