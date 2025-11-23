Die Spieler des TSV Inchenhofen (gelbe Trikots, hier gegen den FC Rennertshofen) bissen sich beim TSV Rain II auf Kunstrasen ins Spiel und nahmen am Ende verdient einen Punkt mit nach Hause. – Foto: Reinhold Rummel

Inchenhofen ergattert einen Punkt Mit dem Unentschieden in Rain haltet sich der TSV von den Abstiegsrängen fern +++ Berg im Gau stoppt Pöttmeser Siegesserie +++ Rennertshofen siegt in Gerolsbach +++ Fünf Spiele mussten abgesagt werden

Nur drei Spiele fanden am Wochenende in der Kreisliga Ost statt. Dabei stoppte der BSV Berg im Gau die Siegesserie des TSV Pöttmes. Auch der FC Rennertshofen konnte in Gerolsbach mit 2:0 die drei Punkte einfahren. Immerhin einen Punkt ergatterte der TSV Inchenhofen auf Kunstrasen beim TSV Rain II.

Die Gäste brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Die Rainer hatten in der Anfangsphase zwei große Chancen durch Kapitän Johannes Marb und Valentin Ricker per Kopf. Ein Inchenhofener Tor von Tobias Krucker wurde aberkannt, weil der Ball davor an der Grundlinie im Aus war. Die zweite Hälfte begann turbulent. Nach einer schönen Kombination brachte Robin Böhm die Hausherren mit einem Volleyschuss 1:0 in Führung (46.). Direkt im Gegenzug über die rechte Seite schoss Andreas Manhard aus sechs Metern für die Gäste zum 1:1 ein (48.). Danach hatten Werner Meyer und Sebastian Pachaly die Chance zur 2:1-Führung für Inchenhofen. Doch in der Schlussphase war dann wieder Rain am Drücker, bei denen unter anderem Böhm vergab. Ein Tor der Gastgeber wurde wegen Handspiels aberkannt. Gästetorwart Christoph Hartmann hielt den Punkt für Leahad am Ende fest. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Robin Böhm (46.), 1:1 Andreas Manhard (48.)

Im Topspiel der Woche verteidigten die Gäste das ganze Spiel über sehr stark und konterten die Pöttmeser mehrmals aus. So erzielte Mario Schwarz in der 38. Minute die Führung für die Gauer. Pöttmes hatte drei Riesenchancen, doch an diesem Tag sollte es einfach nicht klappen mit einem Tor. Louis Lustig und Albin Krasniqi hatten die besten Möglichkeiten, scheiterten aber am starken Defensivblock des BSV. Die vermeintliche Entscheidung dann durch Martin Froncek, der in der 64. Minute gegen seinen Ex-Verein traf. Den Schlusspunkt setzte Samuel Tkac in der Schlussminute. Er sicherte somit das Fortbestehen der Berg im Gauer Erfolgsserie. Für Pöttmes setzte es seit Langem mal wieder eine Niederlage, nächste Woche in Bachern will das Scharbatke-Team dann mit einem Sieg in die Winterpause gehen. (fido) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 142

Tore: 0:1 Mario Schwarz (38.), 0:2 Martin Froncek (64.), 0:3 Samuel Tkac (90.+1)