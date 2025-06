Inchenhofen dreht spät auf

Der Jubel ist groß, gelingt nun der Durchmarsch? Durch einen Sieg in buchstäblich letzter Sekunde hielt der TSV Inchenhofen in Burgheim seinen Aufstiegs-Relegationsplatz fest und trifft nun am Mittwoch auf Langerringen. – Foto: Daniel Worsch

Zittern bis zur buchstäblich letzten Sekunde im Fernduell um die Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga: Mit einem Punkt Unterschied gingen der TSV Inchenhofen und der BC Aichach in ihre Auswärtspartien in Burgheim und Friedberg. Während der BCA mit einem 4:1-Sieg die Weichen eigentlich schon gestellt hatte, kam Leahad von einem 0:2-Rückstand zurück – und spielt nun in der ersten Relegationsrunde gegen die SpVgg Langerringen.

Beide Mannschaften starteten engagiert, wobei Inchenhofen spielerisch zunächst einen Tick überlegen wirkte. Doch das erste Tor erzielte der Gastgeber: Nach 18 Minuten traf Marco Rechenauer zur Führung. Inchenhofen blieb offensiv gefährlich und hatte wenig später Pech, als ein Schuss nur am Pfosten landete. Kurz vor der Pause trat dann erneut Rechenauer in Aktion: Nach einem schnellen Angriff vollendete er zum 2:0 für die Hausherren. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste spielbestimmend. Doch die besseren Chancen hatte zunächst Burgheim. Jakob Schmid scheiterte allein vor dem gegnerischen Kasten, ehe in der 56. Minute der 2:1-Anschlusstreffer fiel. Elias Landsbeck drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Burgheim zeigte sich erneut gefährlich vor dem Gehäuse, vergab aber durch Schmid und Rechenauer mehrere Hochkaräter. Dieser „Chancenwucher“ wurde in der 84. Minute schließlich bestraft: Marco Bergmair erzielte den 2:2-Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase hatten beide Teams Möglichkeiten auf den „Lucky Punch“ – doch lediglich Inchenhofen nutzte eine Gelegenheit davon: Ein sehenswerter direkter Freistoß von Manuel Appel brachte den Gästen den späten 3:2-Siegtreffer (90.+3). (AZ) Lokalsport NR

Tore: 1:0 Marco Rechenauer (18.), 2:0 Marco Rechenauer (45.+2), 2:1 Elias Landsbeck (56.), 2:2 Marco Bergmair (84.), 2:3 Manuel Appel (90.+3)

Zwischenzeitlich sah es sehr gut aus, dass der BC Aichach noch den Sprung in die Aufstiegs-Relegation schafft: Mit einem 4:1-Sieg bei den Sportfreunden Friedberg erledigte der BCA seine Hausaufgaben. – Foto: Reinhold Rummel

Der Endspurt, den die Fußballer des BC Aichach am Samstag in der Nachbarstadt Friedberg hinlegten, konnte sich wahrlich sehen lassen. Doch der 4:1-Sieg bei den Sportfreunden kam letzten Endes zu spät. Auch die Tatsache, dass 59 Punkte aus 30 Auftritten lediglich zu Rang drei reichten, konnte man ebenfalls als Härtefall einstufen. Spielertrainer Markus Kurzhals erwies sich in der Stunde der Enttäuschung als fairer Sportsmann: „Inchenhofen hat es sich irgendwie verdient, Gratulation, dass sie das so konstant durchgezogen haben.“ Und zur Vorstellung seiner Truppe meinte er: „Wir haben unsere Aufgabe gemacht.“ Die Treffer für die Aichacher, die bereits seit 2014 der Kreisliga angehören, gingen nach der Pause auf das Konto von Philipp Hopfensitz, Kurzhals, Maximilian Roth und Marcus Wehren. Julian Zeiske hatte dafür gesorgt, dass die Friedberger mit einem 1:0 die erste Halbzeit abschlossen. „Natürlich greifen wir wieder an“, versicherte Kurzhals bereits am Samstag mit Blick auf die nächste Runde: „Mehrere werden uns verlassen. Das versuchen wir, in der Vorbereitung in den Griff zu kriegen.“ (jeb) Lokalsport AN

Tore: 1:0 Julian Zeiske (20.), 1:1 Philipp Hopfensitz (50.), 1:2 Markus Kurzhals (63.), 1:3 Maximilian Roth (70.), 1:4 Marcus Wehren (86.)

Im Lager des FC Rennertshofen dürfte man erleichtert durchatmen, dass die Saison 2024/25 nun beendet ist. Am letzten Spieltag setzte es für die Truppe von Trainer Tommy Mutzbauer, die bereits zuvor den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte, in Gerolsbach eine deutliche Niederlage. Linus Laberer (23.), Daniel Fischer (35./46.) und Fabian Fottner (832.) sorgten dabei für die Gerolsbacher Treffer. (AZ) Lokalsport NR

Tore: 1:0 Linus Laberer (23.), 2:0 Daniel Fischer (35.), 3:0 Daniel Fischer (46.), 4:0 Fabian Fottner (83.)

Jegliche Hoffnungen auf einen versöhnlichen Saisonabschluss machte Maximilian Soth zunichte, der auf Vorlage von Stefan Klink mit seinem elften Saisontor für die Gäste aus Pöttmes in der 88. Minute den Endstand herstellte. Der SCO begleitet nun den TSV Friedberg in die Kreisklasse, während die Pöttmeser mit dem für sie bedeutungslosen Sieg den achten Tabellenrang sicherte. Oberbernbachs Pressewart Max Schmid sagt: „Das Spiel war mal wieder bezeichnend für unsere Saison. Wir sind viel angelaufen, haben viele Chancen kreiert und dann durch ein dummes Gegentor verloren.“ Mit vielen Abgängen im Sommer sei aber klar gewesen, „was auf uns zukommt“ und dass man auch für die Kreisklasse planen müsse: „Wir gehen erhobenen Hauptes. Und wir haben unser Minimalziel, nicht Letzter zu werden, erreicht.“ Für die kommende Saison gelte nun statt „Direkt zurück in die Kreisliga“ die Devise: „Back to the roots und erst einmal wieder schön Fußball spielen. Wir kennen die Liga gut, vor den drei Jahren in der Kreisliga waren wir 17 Jahre Kreisklassist.“ (ddur) Lokalsport AN

Tor: 0:1 Maximilian Soth (88.)

Sechster gegen Letzten, gesichertes oberes Drittel gegen sicheren Absteiger: Wenig Mühe bereitete der TSV Friedberg seinen Gastgebern vom BC Adelzhausen. Bereits nach knapp einer halben Stunde hatten Paul Ottilinger (15.) und mit einem Dreifachschlag Marvin Gaag (27.) sowie zweimal Dominik Müller (29., 31.) für klare Verhältnisse. Niklas Ohnemus verkürzte nach der Pause noch für den Absteiger (55.), ehe Christoph Stöttner (72.) und erneut Marvin Gaag (78.) den 6:1-Endstand herstellten. (ddur) Lokalsport AN

Tore: 1:0 Paul Ottilinger (15.), 2:0 Marvin Gaag (27.), 3:0 Dominik Müller (29.), 4:2 Dominik Müller (31.), 4:1 Niklas Ohnemus (55.), 5:1 Christoph Stöttner (72.), 6:1 Marvin Gaag (78.)

Die Gäste aus Klingsmoos hatten in der Anfangsphase das Momentum klar auf ihrer Seite. Bereits in Minute zwei bekamen sie einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch Benedikt Vollnhals traf nur die Oberkante der Latte. Wenig später vergab auch Faruk Rencber eine „Hundertprozentige“. Nach zwei gefährlichen Abschlüssen der Heimelf durch Luca Jurida (19.) und Johannes Wiener (23.) fasste sich Simon Mayr aus über 30 Metern ein Herz und erzielte mit einem Sonntagsschuss am Samstag fulminant die Führung. Dieser Spielstand hatte bis zum Wechsel Bestand. Im zweiten Durchgang zunächst unfassbares Alu-Pech für die Spielgemeinschaft, denn Franz Habla und Florian Säckler trafen nur die Querstange, während Michael Krabler den Pfosten anvisierte. Nach einer knappen Stunde beruhigte Jurida mit seinem 2:0 vermeintlich die Nerven der Einheimischen. Doch mit einem mehr als fragwürdigen Strafstoß – verwandelt durch Markus Daferner – kam der SVK zurück ins Spiel. In der 91. Minute gelang Klingsmoos durch Florian Lenz sogar noch der Ausgleich. Das war aber noch nicht der Schlusspunkt dieser wilden Partie, denn in der Nachspielzeit traf Säckler doch noch mit einem satten Schuss unter die Latte zum umjubelten 3:2, das für die SG nun am Sonntag ein Entscheidungsspiel gegen den SV Echsheim bedeutet. (mwe) Lokalsport NR

Tore: 1:0 Simon Mayr (27.), 2:0 Luca Jurida (63.), 2:1 Markus Daferner (82. Foulelfmeter), 2:2 Florian Lenz (90.+1), 3:2 Florian Säckler (90.+4)

Die bereits als Meister und Aufsteiger feststehende SpVgg Joshofen-Bergheim verabschiedete sich mit einem Sieg gegen die „Zweite“ des TSV Rain standesgemäß aus der Kreisliga Ost. Nachdem Anton Mayer, der den Verein in Richtung SV Marienstein verlassen wird, seine Farben in der 19. Minute in Front geschossen hatte, folgte der große Auftritt zweier „Oldies“: Erst traf Tobias Bauer zum 2:0 (32.), ehe vier Minuten vor dem Abpfiff der eingewechselte Ricky Markati in echter „Torjäger-Manier“ den 3:0-Endstand herstellte (87.). (AZ) Lokalsport NR

Tore: 1:0 Anton Mayer (19.), 2:0 Tobias Bauer (32.), 3:0 Rinaldo Markati (87.)