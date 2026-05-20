In zwölf Spielen 19 Tore: „Glaube fest daran aufzusteigen“

Dominik Stehl jubelt – Foto: Privat

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Dominik Stehl vom Kreisliga-A Ligisten SV Buchholz wird FuPas Spieler der Woche in Berlin

Dominik Stehl:

Das wichtigste Spiel meiner Karriere war definitiv das Match mit Borussia Pankow gegen Arminia Tegel II am 12. Juni 2022. Wir standen zu dem Zeitpunkt zwar schon als Aufsteiger fest, aber für mich persönlich stand noch extrem viel auf dem Spiel: Ich wollte mir unbedingt die Torjägerkrone schnappen und meine bis dato beste Saison mit der magischen Marke von 50 Saisontoren krönen. Das hat zum Glück geklappt und war ein absolut unvergesslicher Moment.

FuPa Berlin: Steigt ihr auf und warum?

Dominik Stehl:

Es liegt leider nicht mehr ganz in unserer eigenen Hand, da wir im vorentscheidenden Spiel gegen Nordost gepatzt und am Ende auch völlig zurecht verloren haben. Aber solange rechnerisch noch alles möglich ist, haken wir den Aufstieg nicht ab. Der Grund, warum ich trotzdem fest daran glaube, ist unsere starke Einheit. In den entscheidenden Momenten haben wir die Topspiele fast immer auf unsere Seite gezogen und hochverdient gewonnen. Wir haben über die gesamte Saison hinweg einfach die konstanteste Leistung gezeigt. Bei rund 18 Spielen und nur einer einzigen Niederlage sprechen die Zahlen eine ganz deutliche Sprache.

FuPa Berlin: Warum spielst du beim SV Buchholz?

Dominik Stehl:

Tatsächlich war Andy Bauermeister der Hauptgrund für den Wechsel zum SV Buchholz. Wir kennen uns persönlich und er hat gefühlt jedes Jahr aufs Neue gefragt, ob ein Wechsel infrage kommt. Diesmal hat es einfach perfekt gepasst: Er hat mir erklärt, dass die Mannschaft trotz einiger Punkte Rückstand unbedingt in die Bezirksliga aufsteigen will, dafür aber noch einen treffsicheren Stürmer gesucht wird. Nach dem jahrelangen Werben und gepaart mit diesem spannenden Projekt hat mich das Vertrauen sofort überzeugt.

FuPa Berlin: Hattest du in deiner Karriere schon höherklassige Angebote?

Dominik Stehl:

Das sportlich und finanziell attraktivste Angebot hatte ich damals von Spandau 06, weshalb ich mich auch für den Wechsel dorthin entschieden habe. Leider wurden die Versprechen vor Ort überhaupt nicht eingehalten, und ich habe letztendlich kein einziges Spiel für die erste Mannschaft absolviert. Das war rückblickend definitiv ein Tiefpunkt der Karriere, aus dem ich aber viel gelernt habe.

FuPa Berlin: Welcher Verein außer Hertha, Union und Buchholz würde dich noch reizen in Berlin? Und für welchen Verein schlägt generell dein Herz?

Dominik Stehl:

Da ich einen großen Teil meiner Jugend bei Hertha BSC gespielt habe, ist die Sache im Profibereich klar: Das Herz schlägt durch und durch blau-weiß. Wenn es um den Berliner Amateurbereich geht, gibt es aber nur eine Adresse: Die erfolgreichste Zeit und auch den meisten Spaß auf und neben dem Platz gab es bei Borussia Pankow. Für diesen Verein schlägt mein absolutes Herz.

FuPa Berlin: Welches Team hat euch in der Hinrunde und den bisherigen Spielen der Rückrunde am meisten Probleme bereitet?

Dominik Stehl:

Das schwerste Spiel war definitiv gegen Nordost. Natürlich kam an dem Tag alles zusammen und die Mannschaft hatte kollektiv einen gebrauchten Tag – aber spielerisch und taktisch haben sie uns einfach die meisten Probleme bereitet.

FuPa Berlin: Welche Medien erreichen euch noch?

Dominik Stehl:

Neben den Vereinskanälen werden eigentlich nur die bekannten Online-Portale und Fussball.de genutzt, um im Berliner Fußball auf dem Laufenden zu bleiben.

FuPa Berlin: Was missfällt dir besonders am Berliner Fußball?

Dominik Stehl:

Zum einen sind es diese steinalten, stumpfen Kunstrasenplätze, die man hier leider noch viel zu oft sieht. Da ist die Verletzungsgefahr einfach extrem hoch. Zum anderen haben wir im Berliner Amateurfußball ein echtes Problem mit dem Schiedsrichtermangel. Das soll überhaupt kein Vorwurf gegen die Schiris selbst sein – im Gegenteil, Respekt an jeden, der sich da am Wochenende hinstellt. Aber es gibt einfach viel zu wenige von ihnen, weshalb Spiele oft unbesetzt bleiben oder Schiedsrichtergespanne fehlen, was dem Niveau und dem Ablauf im Amateurbereich leider schadet.

FuPa Berlin: Warum ist Gökhan Senol ein guter Trainer?

Dominik Stehl:

Die Zusammenarbeit läuft zwar noch nicht allzu lange, aber man sieht jetzt schon eine ganz klare Handschrift. Er hat die Mannschaft mit seinen modernen Trainingsmethoden und seiner Art auf ein neues Niveau gehoben. Auch der tolle Charakter und der Teamgeist der Truppe spiegeln seine Arbeit wider. Er bringt enorm viel Erfahrung mit und schafft es perfekt, diese auf die Mannschaft zu projizieren.

Wer ist Dominik Stehl?

SV Buchholz

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