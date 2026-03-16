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„In zwölf Restspielen kann alles passieren“ – Der SCF siegt trotz Rückstand in Gröbenzell
Glaube an Aufstieg lebt weiter
von Thomas Benedikt · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Santiago Ghigani vom SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots, am Ball) im Spiel gegen den SV germering (in Schwarz). – Foto: Hans Kürzl
Der SC Fürstenfeldbruck gewinnt zum Frühjahrsauftakt beim 1. SC Gröbenzell. Nach einem 0:1-Rückstand dreht der SCF die Partie noch.
Noch ganz haben sie beim SC Fürstenfeldbruck den Traum vom Durchmarsch in die Kreisliga noch nicht aufgegeben. Zwar überwinterte der SCF mit sieben Punkten Rückstand auf Rang zwei und acht auf Spitzenreiter, doch Spielertrainer Nickoy Ricter bleibt optimistisch: „Wir sind nur paar Punkte weg. In zwölf Restspielen kann alles passieren.“ Und den ersten Schritt dazu haben die Brucker nun getan – passenderweise, nachdem sie auch hier zunächst zurücklagen: Mit 3:1 (1:1) gewann der SCF beim 1. SC Gröbenzell.
Die Gastgeber vom Gröbenbach erwischten den besseren Start in die Partie und gingen nach 15 Minuten durch Felix Scheibner in Führung. Doch nur zehn Minuten später schlugen die Brucker zurück: Loren Gashi traf zum 1:1 (25.). Nach Wiederanpfiff war die Partie binnen weniger Minuten gedreht: Ricter (55.) und Fabian Friedl (58.) machten den 3:1-Erfolg perfekt. (Thomas Benedikt)