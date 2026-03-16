„In zwölf Restspielen kann alles passieren“ – Der SCF siegt trotz Rückstand in Gröbenzell Glaube an Aufstieg lebt weiter von Thomas Benedikt · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Santiago Ghigani vom SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots, am Ball) im Spiel gegen den SV germering (in Schwarz). – Foto: Hans Kürzl

Der SC Fürstenfeldbruck gewinnt zum Frühjahrsauftakt beim 1. SC Gröbenzell. Nach einem 0:1-Rückstand dreht der SCF die Partie noch.