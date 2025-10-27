In zwei Minuten zum Derbysieger

Jubelgesänge am Kamphof: Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit skandierte der Kicker-Chor von Türkgücü Gütersloh: „Derbysieger! Derbysieger!“ Mit einem letztendlich verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg setzten sich die Hausherren im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga Staffel 2 gegen den FC Gütersloh II durch. Türkgücü rückt somit auf Platz drei vor, während die Gäste vorerst im Mittelfeld verharren müssen.

„Eine Partie auf Augenhöhe, aber leider waren wir heute nicht wach genug. Dem Gegner reichten nur zwei Minuten, um uns zu killen“, spielte FCG-Kapitän Julian Aistermann mit seiner Aussage auf das erste Tor an, dass der kaum zu bremsende Ali-Emre Cinar unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielte. Danach machte die Regionalliga-Reserve zwar mehr Druck, doch Türkgücü ließ hinten nichts anbrennen. Das lag auch an Abwehrchef Baris Colak, der mit seiner bisher besten Saison-Vorstellung glänzte. „Der FCG kam auch dann nicht zu einer zwingenden Chance, als er nach dem 1:0 offensiver wurde“, freute sich Colak über die Stabilität seiner von ihm dirigierten Defensivabteilung, inzwischen die drittbeste der Liga.

Bevor der eingewechselte Sabit Salihi mit seinem späten Treffer zum 2:0 den Deckel endgültig zuklappte, hätte der Derby-Champion schon vorher alles klar machen können. So versemmelte Türkgücü in der Schlussphase gleich drei dicke Konterchancen: Zuerst Cinar und dann zweimal Sinan Aktürk.

Doch Uwe Beck ärgerte sich nicht darüber, lobte stattdessen sein Team. „Das war eine homogene Mannschaftsleitung in beiden Halbzeiten“, stellte der Trainer seiner Truppe ein gutes Zeugnis aus. FCG-Teammanager Patrick Grimm räumte nach Abpfiff ehrlich ein: „Türkgücü war besser.“

Nun fiebert der amtierende Vizemeister seiner nächsten Herausforderung entgegen: Am Mittwoch (19.30 Uhr) steigt der Kreispokal-Kracher gegen den FSC Rheda, der wegen der defekten Flutlichtanlage vergangene Woche ausgefallen war. Allerdings scheinen die Strahler immer noch nicht so richtig zu funktionieren: Beim Derby gestern flackerten einige Lampen – da müssen die Techniker noch einmal ran, sonst könnte eine weitere Absage drohen.

Türkgücü Gütersloh: Robzov – Schaschnow, Saglam, Temin – Nagem (75. Yadel), Ökte (87. Aktürk), – Cinar (90. Salihi), Bakir (60. Assi) – Klantzos, Siya.

FC Gütersloh II: Matuschewsky – Kriassios (60. Herrmann), Akay, Rempel (81. Eusterhus) – Burger (28. Pietzyk), Selalmazidis – Darwish, Aistermann – Volke, Wagner, Cilgin.

Tore: 1:0 Cinar (46.), 2:0 Salihi (90.+3).