"In zehn Spielen nur eine Niederlage ist grandios"

"Eldagsen hat es und am Anfang sehr schwer gemacht." sah Mario Pohl, Trainer der Gäste. Der FCE hat Mühlenfeld hoch gepresst und der Aufsteiger fand wenig gute Lösungen, um hinten raus zu kommen. Dennoch gelang dem TSV das 1:0 nach einer Ecke in der siebten Minute. Noah Peters köpfte ein. "Das war der Dosenöffner." so Pohl.

Danach war das Spiel etwas wilder und Eldagsen wollte unbedingt ausgleichen. Das gelang dem Tabellensechzehnten dann in der 32. Minute durch Sandro Padial, der sein neuntes Saisontor erzielte. Es war wieder ein Eckball und der anschließende Kopfball von Tom Bühling, der Mühlenfeld erneut die Führung bescherte.

Mit dem 1:2 ging es dann in die Kabine zum Pausentee. "Im zweiten Durchgang konnten wir uns aus dem Pressing gut lösen und fanden spielerisch einen Ausweg." so Mario Pohl. Das 1:3 fiel dennoch erneut nach einem Standard. In der 51. Minute verwandelte Joshua Meyer nach einer Freistoßflanke. Nur zwei Minuten später vollendet Gianluca Axler einen Konter. "Das war die Entscheidung." sah Pohl.

Felix Berger legte sogar noch das fünfte Tor nach und der deutliche Auswärtssieg war perfekt. "Wir sind froh, dass wir so früh den Klassenerhalt sichern konnten. Es war insgesamt eine gute Entwicklung zu sehen. In zehn Spielen nur eine Niederlage zu kassieren ist für uns grandios." so Mario Pohl resümierend.

Mühlenfeld sprang in der Tabelle sogar auf Rang acht hoch und blickt auf eine gute Aufstiegssaison zurück.