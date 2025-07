In Xanten ist kein Platz für Individualisten

Knapp sechs Wochen vor dem ersten Spieltag der Bezirksliga ist der TuS Xanten in die Vorbereitung gestartet. 19 Spieler begrüßte Marcel Zalewski zum Trainingsauftakt am Samstag. Beim Testspiel gegen den SV Millingen am Sonntag konnte der Coach ordentlich durchwechseln.

„Ich mag es, mit einem breiten Kader zu starten“, so der Trainer des TuS Xanten, der gerne an die äußerst erfolgreiche Rückrunde anknüpfen möchte. Da kommt natürlich entgegen, dass der Kader bereits weitestgehend komplett ist und nicht Woche für Woche Zugänge integriert werden müssen. Wobei „ich mich gegen Verstärkungen niemals wehre“, wie er flachsend gestand.

So., 06.07.2025, 13:00 Uhr

Ähnliches gilt auch für Marvin Braun und „MJ“ Michael Janssen, die beide eigentlich zum SV Menzelen wechseln wollten. Braun ist nun spielender Co-Trainer und somit ein verlängerter Arm von Zalewski auf dem Platz, Janssen fungiert zusätzlich als Torwart-Trainer. „Ich weiß, dass er selbstkritisch genug ist, und die Torleute nach Leistungsstand empfiehlt“, so Zalewsky, der sowohl dem Kader als auch seinem Trainerteam volles Vertrauen schenkt.

„Dass der Kader so gut dasteht mit diesen Spielern, ist Verdienst der sportlichen Leitung“, betont er. Frank Ingendahl, der das Amt als Sportlicher Leiter bekleidet, wehrt ab: „Da waren viele Personen beteiligt. Wichtiger erster Schritt war, als Marcel erklärt hat, dass er Trainer bleibt.“ Ingendahl und vor allem auch seine rechte Hand, Xantens Ex-Coach Levin Bardehle, hatten viele Gespräche mit den Spielern geführt, immer wieder betont, wie gut und wichtig und letztlich erfolgreich der Zusammenhalt in der Rückrunde war.

So konnten nicht nur einige neue Spieler an den Fürstenberg geholt werden, sondern eben auch Eckpfeiler aus der Vorsaison gehalten werden. „Wenn alle sich selbst etwas zurücknehmen und das Team wieder so zusammenwächst, dann wird das eine richtig gute Saison“, ist Bardehle überzeugt. Ingendahl stößt ins gleiche Horn: „Wenn Ruhe im Umfeld herrscht, dann kann hier einiges gehen.“

Saisonziele wurden allerdings am Fürstenberg noch nicht ausgerufen. „Wir wollen an die Rückrunde anknüpfen, nach vier, fünf Spieltagen kann man dann mal eine Prognose riskieren. Mein persönliches Saisonziel ist es, möglichst viele der Spieler weiterzuentwickeln. Aber jetzt gilt es erst einmal eine gute Vorbereitung möglichst ohne Verletzte hinzubekommen“, sagt Zalewski, der aber auch gesteht: „Ich will immer gewinnen.“