In Xanten geht’s Schlag auf Schlag

Xanten (put) Beim TuS Xanten geht’s jetzt Schlag auf Schlag, die Kaderplanung nimmt beim Fußball-Bezirksligisten richtig Fahrt auf. Nachdem Frank Ingendahl, der Sportliche Leiter, am Donnerstag mit Innenverteidiger Benjamin Alic (Uedemer SV) und Mittelfeldakteur Jehovany Pedro da Silva (Marathon Remscheid), auf Nachfrage die ersten beiden Zugänge für die kommende Saison bestätigt hat, sind jetzt zwei weitere neue Spieler fix.

So kommt mit Luan Schreiber vom GSV Moers jemand, der schon in der Landesliga aufgelaufen ist. Der 21-Jährige, der aktuell mit der zweiten Mannschaft um den Aufstieg in die Kreisliga A spielt, ist wie Alic als Innenverteidiger eingeplant. „Unsere Abwehr muss stabiler stehen, wir müssen mehr Sicherheit reinbekommen. Luan hat das Zeug zum Führungsspieler“, sagt Ingendahl.

Noah Afonso Malangi, Zugang Nummer vier, kündigt der Sportliche Leiter als „schnellen Wirbelwind für die Flügel“ an. Der Stürmer, ebenfalls 21 Jahre alt, hat in der vergangenen Saison beim Bezirksligisten Arminia Lirich in 13 Einsätzen einen Treffer erzielt. Wie Ingendahl weiter mitteilt, könnten bis zu acht Zugänge dem neuen Kader angehören.

Trainer Marcel Zalewski gab am Freitag bekannt, dass er mit seiner Mannschaft am Samstag, 5. Juli, in die Vorbereitung starten möchte.