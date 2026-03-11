In Wuppertal wird es finster, keine Chance für Velbert – der RL-Tipp!

Die Redaktion von FuPa-Niederrhein tippt wie gewohnt die Spiele und gibt eine Aussicht auf den 26. Spieltag. Die SSVg Velbert wird gegen Fortuna Köln nicht den Hauch einer Chance haben. Außerdem setzt sich der VfL Bochum II ab und macht den Klassenerhalt für die Kellerkinder zur absoluten Herkulesaufgabe.
Nach zuletzt zwei schwächeren Wochen wird die Zweitvertretung von Borussia Dortmund wieder in die Spur finden. Zwar geht die U23 von Fortuna Düsseldorf mit zwei Siegen und mächtig Rückenwind in die Partie, doch wird der BVB im Stadion Rote Erde der „Zwoten“ ihre Grenzen aufweisen.
Tipp: Ein knapper, aber doch bestimmender 2:1-Sieg für den BVB.
Wie auch schon im Hinspiel, bei dem sich die SSVg Velbert 0:5 geschlagen geben musste, wird Fortuna Köln den Velbertern wohl erneut kein Hauch einer Chance lassen, und das obwohl die SSVg die viertbeste Mannschaft der Rückrunde sind. Der Sportclub bleibt damit weiterhin voll auf Drittliga-Kurs und beweist seine Überlegenheit.
Tipp: Der Spitzenreiter fertig die Löwen 4:0 ab.
Die Wolkendecke über dem Wuppertaler SV zieht sich weiter zu – es wird finster! Wenn die vergangenen zwei Niederlagen schon niederschmetternd waren, wird die Partie gegen die Sportfreunde Siegen im Leimbachstadion den WSV-Anhänger nicht viel mehr Freude bereiten.
Tipp: Die Sportfreunde sind über 90 Minuten spielbestimmend – 3:0.
Nachdem die U23 von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende eine Niederlage im Rheinderby Light hat hinnehmen müssen, werden sie sich wieder aufrappeln. Ohne viel Mut im Spiel, wird der SC Wiedenbrück weiter das Schlusslicht der Liga bleiben.
Tipp: Die Fohlen galoppieren mit leichtem Tritt über den SCW – 2:1 für Kirchs Team.
Sechs-Punkte-Spiel zwischen der U23 von Schalke 04 und dem FC Gütersloh um den dritten Tabellenplatz. Obwohl beide Teams sich wohl keine Hoffnungen mehr auf den großen Wurf in Richtung 3. Liga machen dürften, wird die Partie sich zu einer sehr intensiven und teils aggressiven entwickeln.
Tipp: Letztlich werden sich beide Mannschaften nicht schenken – 2:2.
Für den SV Rödinghausen gibt es auch gegen den Bonner SC nichts zu holen. Der SVR steht im Kalenderjahr 2026 noch ohne einen Dreier da – das wird auch gegen den Aufsteiger aus Bonn so bleiben. Keine Gala-Vorstellung des Sportclubs, für die formschwachen Rödinghausener wird es aber reichen.
Tipp: Der Bonner SC mit einem 1:0-Sieg drei Punkte mit nach Hause.
Der VfL Bochum II wird die vier aus dem Tabellenkeller verzweifeln lassen. Mit einem Sieg bei der Zweitvertretung des SC Paderborn, beträgt der Abstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz nach dem 26. Spieltag schon sieben Punkte. Der VfL dürfte damit sicher sein.
Tipp: Eine knappe Partie zwischen zwei formstarken Teams geht 1:0 an die Bochumer.
Inkonstanz ist wohl die perfekte Bezeichnung für die vergangene Wochen beider Mannschaften. Entsprechend vorsichtig werden sowohl die Sportfreunde Lotte, als auch der 1. FC Bocholt die Partie angehen. Für einen Sieg – der die Schwatten in ruhiges Fahrwasser bringen könnte – wird es am Samstag noch nicht reichen.
Tipp: Ein vorsichtiges Antasten geht letztlich 1:1 aus.
Für Rot-Weiß Oberhausen gilt es in dieser Spielzeit eigentlich, keine Partie mehr zu verlieren. Anders würde RWO den acht-Punkte-Abstand auf die Fortuna wohl nicht mehr aufholen. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln wird das auch gelingen.
Tipp: RWO bringt einen 2:0-Sieg mit an den Niederrhein.