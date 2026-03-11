 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

In Wuppertal wird es finster, keine Chance für Velbert – der RL-Tipp!

Regionalliga West: Auch am 26. Spieltag tippt die Redaktion von FuPa-Niederrhein die anstehenden Partien. Die Wolkendecke über Wuppertal zieht sich weiter zu und die SSVg Velbert wird trotz guter Vorwochen keine Chance beim Spitzenreiter haben.

von Linus Bien · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Schwere Wochen stehen für den Wuppertaler SV an
Schwere Wochen stehen für den Wuppertaler SV an – Foto: Jochen Classen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die Redaktion von FuPa-Niederrhein tippt wie gewohnt die Spiele und gibt eine Aussicht auf den 26. Spieltag. Die SSVg Velbert wird gegen Fortuna Köln nicht den Hauch einer Chance haben. Außerdem setzt sich der VfL Bochum II ab und macht den Klassenerhalt für die Kellerkinder zur absoluten Herkulesaufgabe.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

BVB findet wieder in die Spur

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30live

Nach zuletzt zwei schwächeren Wochen wird die Zweitvertretung von Borussia Dortmund wieder in die Spur finden. Zwar geht die U23 von Fortuna Düsseldorf mit zwei Siegen und mächtig Rückenwind in die Partie, doch wird der BVB im Stadion Rote Erde der „Zwoten“ ihre Grenzen aufweisen.

Tipp: Ein knapper, aber doch bestimmender 2:1-Sieg für den BVB.

___

Kein Quäntchen einer Chance für die SSVg

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
19:30live

Wie auch schon im Hinspiel, bei dem sich die SSVg Velbert 0:5 geschlagen geben musste, wird Fortuna Köln den Velbertern wohl erneut kein Hauch einer Chance lassen, und das obwohl die SSVg die viertbeste Mannschaft der Rückrunde sind. Der Sportclub bleibt damit weiterhin voll auf Drittliga-Kurs und beweist seine Überlegenheit.

Tipp: Der Spitzenreiter fertig die Löwen 4:0 ab.

___

Dunkle Wolken ziehen über Wuppertal

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30

Die Wolkendecke über dem Wuppertaler SV zieht sich weiter zu – es wird finster! Wenn die vergangenen zwei Niederlagen schon niederschmetternd waren, wird die Partie gegen die Sportfreunde Siegen im Leimbachstadion den WSV-Anhänger nicht viel mehr Freude bereiten.

Tipp: Die Sportfreunde sind über 90 Minuten spielbestimmend – 3:0.

___

Die Fohlen rappeln sich nach der Derbyniederlage auf

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
19:30

Nachdem die U23 von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende eine Niederlage im Rheinderby Light hat hinnehmen müssen, werden sie sich wieder aufrappeln. Ohne viel Mut im Spiel, wird der SC Wiedenbrück weiter das Schlusslicht der Liga bleiben.

Tipp: Die Fohlen galoppieren mit leichtem Tritt über den SCW – 2:1 für Kirchs Team.

___

Das Spiel um Platz drei

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00

Sechs-Punkte-Spiel zwischen der U23 von Schalke 04 und dem FC Gütersloh um den dritten Tabellenplatz. Obwohl beide Teams sich wohl keine Hoffnungen mehr auf den großen Wurf in Richtung 3. Liga machen dürften, wird die Partie sich zu einer sehr intensiven und teils aggressiven entwickeln.

Tipp: Letztlich werden sich beide Mannschaften nicht schenken – 2:2.

___

Rödinghausen tritt auf der Stelle

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

Für den SV Rödinghausen gibt es auch gegen den Bonner SC nichts zu holen. Der SVR steht im Kalenderjahr 2026 noch ohne einen Dreier da – das wird auch gegen den Aufsteiger aus Bonn so bleiben. Keine Gala-Vorstellung des Sportclubs, für die formschwachen Rödinghausener wird es aber reichen.

Tipp: Der Bonner SC mit einem 1:0-Sieg drei Punkte mit nach Hause.

___

Bochum lässt den Tabellenkeller verzweifeln

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

Der VfL Bochum II wird die vier aus dem Tabellenkeller verzweifeln lassen. Mit einem Sieg bei der Zweitvertretung des SC Paderborn, beträgt der Abstand auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz nach dem 26. Spieltag schon sieben Punkte. Der VfL dürfte damit sicher sein.

Tipp: Eine knappe Partie zwischen zwei formstarken Teams geht 1:0 an die Bochumer.

___

Ein von Vorsicht geprägtes Spiel

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

Inkonstanz ist wohl die perfekte Bezeichnung für die vergangene Wochen beider Mannschaften. Entsprechend vorsichtig werden sowohl die Sportfreunde Lotte, als auch der 1. FC Bocholt die Partie angehen. Für einen Sieg – der die Schwatten in ruhiges Fahrwasser bringen könnte – wird es am Samstag noch nicht reichen.

Tipp: Ein vorsichtiges Antasten geht letztlich 1:1 aus.

___

RWO hält den Abstand

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
15:00live

Für Rot-Weiß Oberhausen gilt es in dieser Spielzeit eigentlich, keine Partie mehr zu verlieren. Anders würde RWO den acht-Punkte-Abstand auf die Fortuna wohl nicht mehr aufholen. Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln wird das auch gelingen.

Tipp: RWO bringt einen 2:0-Sieg mit an den Niederrhein.