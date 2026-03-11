In Wuppertal wird es finster, keine Chance für Velbert – der RL-Tipp!

Wie auch schon im Hinspiel, bei dem sich die SSVg Velbert 0:5 geschlagen geben musste, wird Fortuna Köln den Velbertern wohl erneut kein Hauch einer Chance lassen, und das obwohl die SSVg die viertbeste Mannschaft der Rückrunde sind. Der Sportclub bleibt damit weiterhin voll auf Drittliga-Kurs und beweist seine Überlegenheit.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 19:30 PUSH

Die Wolkendecke über dem Wuppertaler SV zieht sich weiter zu – es wird finster! Wenn die vergangenen zwei Niederlagen schon niederschmetternd waren, wird die Partie gegen die Sportfreunde Siegen im Leimbachstadion den WSV-Anhänger nicht viel mehr Freude bereiten. Tipp: Die Sportfreunde sind über 90 Minuten spielbestimmend – 3:0. ___ Die Fohlen rappeln sich nach der Derbyniederlage auf

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 19:30 PUSH

Nachdem die U23 von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende eine Niederlage im Rheinderby Light hat hinnehmen müssen, werden sie sich wieder aufrappeln. Ohne viel Mut im Spiel, wird der SC Wiedenbrück weiter das Schlusslicht der Liga bleiben. Tipp: Die Fohlen galoppieren mit leichtem Tritt über den SCW – 2:1 für Kirchs Team. ___ Das Spiel um Platz drei

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II FC Gütersloh FC Gütersloh 14:00 PUSH

Sechs-Punkte-Spiel zwischen der U23 von Schalke 04 und dem FC Gütersloh um den dritten Tabellenplatz. Obwohl beide Teams sich wohl keine Hoffnungen mehr auf den großen Wurf in Richtung 3. Liga machen dürften, wird die Partie sich zu einer sehr intensiven und teils aggressiven entwickeln. Tipp: Letztlich werden sich beide Mannschaften nicht schenken – 2:2. ___ Rödinghausen tritt auf der Stelle

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen Bonner SC Bonner SC 14:00 live PUSH

Für den SV Rödinghausen gibt es auch gegen den Bonner SC nichts zu holen. Der SVR steht im Kalenderjahr 2026 noch ohne einen Dreier da – das wird auch gegen den Aufsteiger aus Bonn so bleiben. Keine Gala-Vorstellung des Sportclubs, für die formschwachen Rödinghausener wird es aber reichen. Tipp: Der Bonner SC mit einem 1:0-Sieg drei Punkte mit nach Hause. ___ Bochum lässt den Tabellenkeller verzweifeln

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 live PUSH