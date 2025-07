In Würzberg rollt wieder der Ball

Würzberg . B-Ligist VfR Würzberg lädt im Rahmen seiner Sportwerbewoche zu vier Tagen Fußball satt ein. Die Veranstaltung ist traditionell die erste Fußballveranstaltung nach der Sommerpause im Odenwaldkreis. Beginnen wird alles am Donnerstag, 10. Juli und geht bis Sonntag, 13. Juli. 18 Aktivenmannschaften haben gemeldet. Drei Jugendturniere komplettieren das Würzberger Fußballpaket.

Los geht’s am Donnerstagabend (18 Uhr) mit dem A-Liga-Schlager zwischen Vizemeister VfL Michelstadt und dem Dritten FV Mümling-Grumbach. Das letzte Aufeinandertreffen gewann der Fußballverein mit 1:0. Beide Teams werden in der neuen Spielzeit wieder im Aufstiegskampf erwartet. Danach testet die SG Weilbach/Schneeberg gegen Kickers Kirchzell (19.45 Uhr), und schließlich treffen Würzbergs „Alte Herren“ auf die Oldies der TSG Bad König (ebenfalls 19.45 Uhr).

Am Freitagabend präsentiert sich erstmals die neue SG Rimhorn/Neustadt, die A-Liga-Aufsteiger FSV Erbach (18 Uhr) prüft. Für die Erbacher ist diese Begegnung ein erster Härtetest in der Vorbereitung. Im Anschluss zeigt sich der neu aufgestellte Kreisoberligist TSV Günterfürst gegen Eintracht Kleinheubach (19.45 Uhr), die in der Kreisklasse Aschaffenburg spielt.

Fortgesetzt wird das Würzberger Programm am Samstag (Anstoß 10 Uhr) mit einem Turnier der U13-Junioren. Daran anschließend spielen die U15-Juniorinnen (13 Uhr). Und auch Aktiven-Fußball mit hohem Unterhaltungswert gibt es an diesem Tag: Der bayerische TSV Amorbach (Kreisklasse Aschaffenburg) gegen den SV Gammelsbach (15 Uhr) und die SG Bad König/Zell gegen Kreisoberliga-Rivale TSG Steinbach (17 Uhr).