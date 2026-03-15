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Ligabericht
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In Wommelshausen lässt Vatanspor Federn
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf gewinnt Wommelshausen/Dernbach durch ein spätes Tor gegen Vatanspor. 200 Zuschauer sehen das Derby Wallau gegen Breidenstein +++
Marburg-Biedenkopf. Der Kampf um den zweiten Platz der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf nimmt wieder an Fahrt auf. Die SG Wommelshausen/Dernbach landete durch ein spätes Tor von Johann Seipp mit 1:0 einen Coup gegen den Zweiten, Vatanspor Dautphe. Schon am Samstag gewann der Dritte Buchenau in Angelburg 1:0. Auch die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen darf nach dem Sieg gegen Obere Lahn noch hoffen. Am Tabellenende lieferten sich der VfL Biedenkopf II und die SG Versbachtal II mit 3:3 ein heißes Rennen um die Punkte. Das Spiel der SG Eisenhausen/Silberg II gegen Endbach/Günterod steigt am 6. Mai.