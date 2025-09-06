In Windeseile integriert: Tim Schraml ist neuer Kapitän beim TSGV

– Foto: Thomas Nast

Der Wechsel von Tim Schraml vom Regionalligisten Göppinger SV zum Landesligisten Tim Schraml hat für reichlich Aufsehen gesorgt in Ostwürttemberg. Die Eingewöhnung ist dem Defensivallrounder offensichtlich dennoch leicht gefallen, vor allem innerhalb der Mannschaft hat er sich schnell ein gewisses Standing erarbeitet. Das Team hat ihn jetzt mit deutlichem Abstand zum Kapitän gewählt. Wir sprachen mit Schraml nach den ersten Partien im neuen Dress.

Der Schritt von der Regionalliga hinab in die Landesliga ist ein großer. Wie haben Dich die Verantwortlichen des TSGV letztlich davon überzeugen können, nach Waldstetten zu wechseln? Tim Schraml: Ja gut, letztlich war es auch meiner körperlichen Verfassung geschuldet. Ich habe bereits in Göppingen nie voll trainieren können. In Göppingen spielen ebenfalls keine Vollprofis, da fand viermal in der Woche Training statt, in Waldstetten dreimal, dahingehend ist der Unterschied nicht allzu groß. Ich muss sogar sagen, dass die Trainingsqualität, vom Aufbau und vom Inhalt her, in Waldstetten höher ist als in meinen letzten Jahren in Göppingen. Es ist vergleichbar mit meinem Wechsel damals von Donzdorf hoch in die Oberliga, da war die Umstellung noch einmal eine andere und da habe ich mir ebenfalls recht wenig Gedanken dazu gemacht. Ich spüre in meinem Spiel wenig Unterschiede, weil ich immer gleich agiere: Ich komme über viel Laufintensität und Einsatz. Waldstetten musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, da ich letztlich zwei Favoriten hatte. Beim TSGV hat dann alles gepasst. Ich kenne den Verein von früher, ich kenne noch einige Spieler und den Trainer. Das alles hat sich nach den ersten Wochen bestätigt, ich fühle mich sehr wohl hier.

Die erste Ligapartie beim SV Waldhausen dürfte lehrreich für Dich gewesen sein: 0:3 verloren und nach der Partie noch Gelb-Rot bekommen? Schraml: Da brauchen wir aber nicht groß auf den Gegner eingehen, denn das Ganze geht nur auf unsere Kappe. Vergleichbar mit dem Auftritt der Deutschen gegen die Slowakei. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es gesagt: Sobald die gewisse Emotionalität, Lauf- und Einsatzbereitschaft oder der Wille nicht vorhanden sind, kann man noch so viel trainieren, noch so viel warnen oder über den Gegner sprechen. Davon war von uns in dieser Partie sehr wenig zu sehen. Der Gegner aber hat all das auf den Platz gebracht und diese Partie entsprechend gewonnen. Zur Gelb-Roten Karte: Da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen, natürlich war das dumm von mir.