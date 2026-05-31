In Wiesbaden entfällt die Relegation

Kreis Wiesbaden: Einzig der SV Niedernhausen kommt als Club des Kreises Wiesbaden aus der Gruppenliga runter. „Somit findet in dieser Runde keine Relegation statt“, erläutert Philip Hodgkinson aus dem Fußballausschuss.
Heißt: Aus der Kreisoberliga steigt einzig der FC Maroc ab: In der A-Liga haben Meister SC Meso-Nassau und der Türkische SV II den Aufstieg geschafft, nur der SV Erbenheim II geht runter.
In der B-Liga heißen die Aufsteiger Meister SKC Munzur und Vize VfR Wiesbaden. Am letzten Spieltag wurde die SKG 23 Wiesbaden II zum Absteiger, die Spvgg. Amöneburg ist gerettet.
In der C-Liga dürfen Titelträger Kastel 06 II und der Zweite TuS Nordenstadt II direkt hoch. Bei Absteiger Schwarz-Weiß II verspielte die Spvgg. Igstadt den Aufstieg (2:1).
Aus der D-Liga gehen die VfR-Zweite und der FC Freudenberg II nach oben.