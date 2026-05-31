 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

In Wiesbaden entfällt die Relegation

Auf Kreisebene gibt es keine Relegationsspiele +++ Wer nun noch aufsteigt oder drinbleibt

von Stephan Neumann · Heute, 19:37 Uhr · 0 Leser
Der VfR Wiesbaden dürfte nicht nur mit Sprudelwasser auf den Aufstieg anstoßen. Genau wie der SKC Munzur marschiert der VfR aus der C- in die A-Liga durch.
Der VfR Wiesbaden dürfte nicht nur mit Sprudelwasser auf den Aufstieg anstoßen. Genau wie der SKC Munzur marschiert der VfR aus der C- in die A-Liga durch. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Kreis Wiesbaden: Einzig der SV Niedernhausen kommt als Club des Kreises Wiesbaden aus der Gruppenliga runter. „Somit findet in dieser Runde keine Relegation statt“, erläutert Philip Hodgkinson aus dem Fußballausschuss.

Heißt: Aus der Kreisoberliga steigt einzig der FC Maroc ab: In der A-Liga haben Meister SC Meso-Nassau und der Türkische SV II den Aufstieg geschafft, nur der SV Erbenheim II geht runter.

In der B-Liga heißen die Aufsteiger Meister SKC Munzur und Vize VfR Wiesbaden. Am letzten Spieltag wurde die SKG 23 Wiesbaden II zum Absteiger, die Spvgg. Amöneburg ist gerettet.

In der C-Liga dürfen Titelträger Kastel 06 II und der Zweite TuS Nordenstadt II direkt hoch. Bei Absteiger Schwarz-Weiß II verspielte die Spvgg. Igstadt den Aufstieg (2:1).

Aus der D-Liga gehen die VfR-Zweite und der FC Freudenberg II nach oben.