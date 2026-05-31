In Wiesbaden entfällt die Relegation Auf Kreisebene gibt es keine Relegationsspiele +++ Wer nun noch aufsteigt oder drinbleibt von Stephan Neumann · Heute, 19:37 Uhr · 0 Leser

Der VfR Wiesbaden dürfte nicht nur mit Sprudelwasser auf den Aufstieg anstoßen. Genau wie der SKC Munzur marschiert der VfR aus der C- in die A-Liga durch. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Kreis Wiesbaden: Einzig der SV Niedernhausen kommt als Club des Kreises Wiesbaden aus der Gruppenliga runter. „Somit findet in dieser Runde keine Relegation statt“, erläutert Philip Hodgkinson aus dem Fußballausschuss.

Heißt: Aus der Kreisoberliga steigt einzig der FC Maroc ab: In der A-Liga haben Meister SC Meso-Nassau und der Türkische SV II den Aufstieg geschafft, nur der SV Erbenheim II geht runter. In der B-Liga heißen die Aufsteiger Meister SKC Munzur und Vize VfR Wiesbaden. Am letzten Spieltag wurde die SKG 23 Wiesbaden II zum Absteiger, die Spvgg. Amöneburg ist gerettet.