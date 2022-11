In Welzheim wurden sich die Punkte geteilt

Trotz sommerlicher Temperaturen brauchte der Gastgeber eine Weile, bis er auf Betriebstemperatur kam. Gut gestaffelte Gäste nahmen der Offensive der Hausherren ein ums andere Mal den Wind aus den Segeln. Es schien so, als verabschieden sich die Teams torlos in die Pause, bis die Sechselberger kurz vor dem Halbzeitpfiff mit ihrem ersten Torschuss auf 0:1 stellen konnten (43.). Der Gastgeber liess mit einer Reaktion nicht allzu lange auf sich warten und konnte mit der letzten Aktion vor der Pause durch Benic ausgleichen. Nur sieben Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte klingelte es erneut im Tor der Hausherren, nachdem die Gäste aus Sechselberg mit ihrem zweiten Torschuss ebenfalls ins Schwarze trafen. Wer nun dachte, dass sich die Welzheimer vom zweiten Rückstand entmutigen lassen, den belehrte Solakovic in der 69. Minute eines Besseren, als er nach Hereingabe von Dyrska per Kopf zur Stelle war und den Spielstand neutralisierte. Mit dem Ausgleich erhöhte der Favorit aus Welzheim die Schlagzahl, startete einen Angriff nach dem anderen, doch musste in Minute 81 durch den wohlgemerkt dritten Torschuss der Gäste das 2:3 hinnehmen. Obwohl in der Folge alles danach aussah, als könnten leidenschaftlich verteidigende Sechselberger drei Punkte aus Welzheim entführen, gelang es den Hausherren in Person von Dyrska doch noch einmal auszugleichen und die drohende Niederlage zu verhindern (90.).



Trotzdem machte sich nach dem Abpfiff der Begegnung Unzufriedenheit breit, die kommendes Wochenende in Steinbach durch ein Erfolgserlebnis ersetzt werden soll.