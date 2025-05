Thomas Vogel ist geschlagen, der Keeper des TV Weitnau konnte den Betzigauer Ausgleich nicht verhindern. Doch das 1:1 reichte Vogel & Co, um die Tabellenspitze zu verteidigen. – Foto: Helmut Betz

In Weitnau gibt es keinen Sieger Kreisliga-Spitzenreiter und Verfolger trennen sich 1:1 +++ Kellerkinder Türksport Kempten und VfB Durach II gewinnen

Das Gipfeltreffen der Allgäuer Kreisliga Süd endete ohne Sieger. Wobei das 1:1 dem Spitzenreiter TV Weitnau immerhin reicht, um den Verfolger SG Betzigau/Wildpoldsried weiter mit drei Punkten auf Abstand zu halten. Richtig rund ging es im Tabellenkeller. Das Schlusslicht VfB Durach II gewann mit 2:0 gegen den TSV Obergünzburg und hat den Anschluss ans rettende Ufer wieder hergestellt. Auf die Platzierung hat der Dreier noch keine Auswirkung, weil auch der Vorletzte Türksport Kempten seine



Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 360 Im Argental-Stadion endete das Spitzenspiel des TV Weitnau gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried mit 1:1. Vor großer Kulisse brachte Christopher Ludescher den Spitzenreiter in der 43. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Pius Rist für die SG nach einer Flanke von Marius Lipp per Kopfball aus.Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 360



Schiedsrichter: Jennifer Stützel (Penzing) - Zuschauer: 75 Der TSV Oberbeuren steckt nach dem 2:5 im Kellerduell gegen den FC Türksport Kempten wieder mittendrin im Schlamassel. Die Kemptener dominierten das Spiel von Beginn an. In der 9. Minute traf Gökhan Celik zum 0:1, Nikola Cvetic erhöhte nur vier Minuten später. Dogus Kaygusuz war in der 33. Minute zur Stelle und baute die Führung weiter aus, kurz vor der Halbzeit ließ er sogar das 0:4 folgen. Nach dem Seitenwechsel schöpfte Oberbeuren nach dem Treffer von Johannes Koller in der 69. Minute kurzzeitig Hoffnung, doch Celik stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. Koller traf schließlich erneut zum 2:5, was jedoch an der Punkteverteilung nichts mehr änderte.Schiedsrichter: Jennifer Stützel (Penzing) - Zuschauer: 75



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 120 Der FC Füssen landete gegen den SSV Wertach einen 2:0-Erfolg, der nach der torlosen ersten Halbzeit noch nicht absehbar war. In der 54. Minute brachte Michael Knarr die Gastgebernach einer Vorlage von Simon Mayr in Führung. Neun Minuten später erhöhte Leon Firus, diesmal nach Vorlage von Knarr, auf 2:0.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 50 Der TSV Oberstaufen setzt seinen Aufwärtstrend fort und gewann auch gegen den SV Mauerstetten mit 3:2. Lukas Freidl brachte den TSV in der 44. Minute nach Vorarbeit von Jannis Pfäffle in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Sebastian Lingg in der 58. Minute auf 2:0, nachdem Leonhard Sigel ihn perfekt bedient hatte. In der 69. Minute verwandelte Alexander Fink einen Elfmeter zum 3:0, Freidl war zuvor gefoult worden. Maximilian Kraus sorgte in der 80. Minute für den Ehrentreffer der Muerstetter.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Alexander Rodriguez Renner - Zuschauer: 150 Der SC Untrasried musste sich dem TSV Buching/Trauchgau knapp mit 2:3 beugen. Die Buchinger gingen früh in Führung: In der 15. Minute eroberte Philip Engelbrecht den Ball und bediente Sebastian Mathe, der zum 0:1 traf. Nur zwei Minuten später glich Alexander Wiest für Untrasried aus, nachdem er eine Hereingabe von Alexander Gropper clever verwertete. Nach der Pause brachte Simon Lang den TSV erneut in Führung, als er den Torwart tunnelte (56.). Cedric Kithiy erhöhte in der 70. Minute auf 3:1 nach einem beeindruckenden Solo von Mathe. Untrasried gab nicht auf: Dennis Diepolder verkürzte in der 77. Minute, nachdem zuvor Gropper noch per Elfmeter an Buchings Keeper Michael Filser gescheitert war.Schiedsrichter: Alexander Rodriguez Renner - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 250 Auf den letzten Drücker rettete der SV Pforzen im Derby gegen den BSK Olympia Neugablonz das 2:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Stefan Kreit Pforzen in der 48. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Dzhan Karabash für Neugablonz aus und erzielte in der 57. Minute sogar das 1:2. Ab der 68. Minute war der BSK allerdings in Unterzahl, Andreas Krishtal hatte die Gelb-Rote Karte gesehen. Pforzen drängte auf den Ausgleich und belohnte sich in der Nachspielzeit: Nils Timmler verwandelte nach Vorarbeit von Houssam Chaiboub zum 2:2.Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen) - Zuschauer: 150 Der VfB Durach II landete im Abstiegskampf einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Obergünzburg. Pascal Schindele sorgte in der 38. Minute per Elfmeter für das 1:0. Vorausgegangen war eine Attacke gegen Moritz Stadelmann, die der Schiedsrichter als Foul wertete. In der zweiten Halbzeit musste Schindele für zehn Minuten vom Platz, doch Obergünzburg konnte die Überzahl nicht nutzen. Stattdessen erhöhte Stadelmann auf 2:0, nachdem er von einem Abstimmungsfehler der TSV-Abwehr profitierte und ins leere Tor traf (87.). Kurz vor dem Abpfiff wurden auch Gräßl (Durach) und Hanslick (Obergünzburg) jeweils mit einer Zeitstrafe belegt.Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen) - Zuschauer: 150

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen und setzte sich mit 3:0 gegen den TSV Kottern II durch. Stefan Singer stellte nach der Pause die Weichen auf Sieg. In der 47. Minute sorgte er nach einer Vorlage von Simon Poppler für das 1:0. 20 Minuten später traf Singer erneut, diesmal auf Assist von Alexander Melzer. Den Schlusspunkt setzte Christoph Pracht in der 80. Minute, der nach einer Flanke von Thomas Huber traf.

