In Weiden soll der Pflichtsieg für Beeck her

Dementsprechend sei die Mannschaft in die Trainingswoche gestartet. Es habe „zunächst ein bisschen gebrannt in jedem selbst“, doch hätten Schmalenberg und seine Spieler letztlich die Lehren aus der Partie gezogen. „Wir haben jetzt den Fokus darauf, die Dinge, die am Sonntag nicht gut liefen, besser zu lösen und besser zu verteidigen“, sagt er. „Wir haben genug Erfahrung und Weitsicht. Wir sind weiter gierig, hatten eine gute Intensität bislang in der Trainingswoche. Also muss man die Ruhe bewahren“, beruhigt er.

Schließlich haben die Kleeblätter am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) die nächste Gelegenheit auf einen Dreier im Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten FC Teutonia Weiden. Nur knapp haben die Weidener in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft – drei Punkte Vorsprung hatten sie auf die Abstiegsränge bei einem deutlich schlechteren Torverhältnis als Absteiger FC Hürth auf Platz 14. Und auch in dieser Saison muss sich der Verein aus Würselen wohl eher nach unten in der Tabelle orientieren. Mit einer 0:4-Niederlage gegen Bergisch Gladbach sind die Weidener in die Saison gestartet.

"Müssen jeden Gegner schlagen"

Ein Vorteil für Wegberg? „Wir müssen auf uns selbst schauen“, findet Schmalenberg. „Unser Ziel ist es, um den Ligatitel mitzuspielen, also müssen wir in der Lage sein, jeden Gegner zu schlagen. Das ist in Weiden genauso wie gegen jede andere Mannschaft“, erklärt er. Den Kader des FC Weiden kenne Schmalenberg gut, weiß über die Fluktuation in der Kaderstruktur. „Ich weiß, wie sie spielen und kenne auch den einen oder anderen Spieler persönlich. Ich kenne ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen“, so Schmalenberg. Vor allem sei jedoch seine eigene Mannschaft in der Pflicht: „Allzu viel habe ich nicht auf Weiden geschaut. Wir selbst müssen unser Spiel über 90 Minuten durchziehen, dann bin ich mir sicher, dass wir am Sonntag erfolgreich sind.“

Dafür steht Schmalenberg voraussichtlich fast der gesamte Kader zur Verfügung. Lediglich Kai Bösing ist fraglich für das nächste Spiel, denn der Mittelfeldspieler wurde gegen Porz verletzt ausgewechselt. Möglich ist, dass er zum Ende der Woche wieder trainiert. „Da müssen wir das MRT-Ergebnis abwarten, ob er eine Bänderverletzung hat. Ein Bruch ist aber ausgeschlossen worden“, sagt Schmalenberg. Weiterhin muss er auf Timo Braun verzichten, der noch für ein Spiel eine Rotsperre aus der vergangenen Saison absitzen muss.