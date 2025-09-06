In Weiden soll der Pflichtsieg für Beeck her

Beinahe wäre der FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga mit einem Sieg in die Saison gestartet. Einen Handelfmeter hatte es gegeben – doch scheiterte Marc Brasnic am vergangenen Samstag in der siebten Minute der Nachspielzeit vom Punkt. Es blieb beim 3:3 im Heimspiel gegen die SpVg Porz 1919. Ein Zähler, der für die Ansprüche der Beecker zu wenig ist.
„Wir hätten uns das natürlich anders gewünscht und sind enttäuscht“, sagt Wegbergs Trainer Mike Schmalenberg. „Zum Start direkt drei Punkte waren das Ziel – es hat nicht sollen sein“, fährt er fort. Besonders defensiv habe seine Mannschaft gegen Porz zu nachlässig agiert: „Die Gegentore waren zu einfach, das müssen wir vermeiden. Wir sind schließlich nicht in der Lage, in jedem Spiel fünf, sechs Tore zu schießen, um zu gewinnen.“
Besonders individuelle Fehler gelte es zu vermeiden. So wie das missglückte Kopfball-Rückspiel von Merlin Schlosser vor dem 2:2-Ausgleichstreffer oder die mangelnde Aufmerksamkeit beim anschließenden Rückstand. „Wenn Torwart und Manndecker nicht so präsent sind in ihrer Abwehrarbeit, kriegen wir Probleme. Da kann man als Team nicht viel gegen ausrichten“, sagt der Trainer.
Dementsprechend sei die Mannschaft in die Trainingswoche gestartet. Es habe „zunächst ein bisschen gebrannt in jedem selbst“, doch hätten Schmalenberg und seine Spieler letztlich die Lehren aus der Partie gezogen. „Wir haben jetzt den Fokus darauf, die Dinge, die am Sonntag nicht gut liefen, besser zu lösen und besser zu verteidigen“, sagt er. „Wir haben genug Erfahrung und Weitsicht. Wir sind weiter gierig, hatten eine gute Intensität bislang in der Trainingswoche. Also muss man die Ruhe bewahren“, beruhigt er.
Schließlich haben die Kleeblätter am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) die nächste Gelegenheit auf einen Dreier im Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten FC Teutonia Weiden. Nur knapp haben die Weidener in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft – drei Punkte Vorsprung hatten sie auf die Abstiegsränge bei einem deutlich schlechteren Torverhältnis als Absteiger FC Hürth auf Platz 14. Und auch in dieser Saison muss sich der Verein aus Würselen wohl eher nach unten in der Tabelle orientieren. Mit einer 0:4-Niederlage gegen Bergisch Gladbach sind die Weidener in die Saison gestartet.
Ein Vorteil für Wegberg? „Wir müssen auf uns selbst schauen“, findet Schmalenberg. „Unser Ziel ist es, um den Ligatitel mitzuspielen, also müssen wir in der Lage sein, jeden Gegner zu schlagen. Das ist in Weiden genauso wie gegen jede andere Mannschaft“, erklärt er. Den Kader des FC Weiden kenne Schmalenberg gut, weiß über die Fluktuation in der Kaderstruktur. „Ich weiß, wie sie spielen und kenne auch den einen oder anderen Spieler persönlich. Ich kenne ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen“, so Schmalenberg. Vor allem sei jedoch seine eigene Mannschaft in der Pflicht: „Allzu viel habe ich nicht auf Weiden geschaut. Wir selbst müssen unser Spiel über 90 Minuten durchziehen, dann bin ich mir sicher, dass wir am Sonntag erfolgreich sind.“
Dafür steht Schmalenberg voraussichtlich fast der gesamte Kader zur Verfügung. Lediglich Kai Bösing ist fraglich für das nächste Spiel, denn der Mittelfeldspieler wurde gegen Porz verletzt ausgewechselt. Möglich ist, dass er zum Ende der Woche wieder trainiert. „Da müssen wir das MRT-Ergebnis abwarten, ob er eine Bänderverletzung hat. Ein Bruch ist aber ausgeschlossen worden“, sagt Schmalenberg. Weiterhin muss er auf Timo Braun verzichten, der noch für ein Spiel eine Rotsperre aus der vergangenen Saison absitzen muss.
Seine restliche Mannschaft sieht Schmalenberg am Sonntag mit einem kompakten Gegner konfrontiert: „Ich erwarte, dass Weiden uns defensiv gut stellen wird. dass sie versuchen, ins Umschaltspiel zu kommen.“ Dort liege wiederum die Chance für Beeck: „Gerade in den unsortierten Momenten des Gegners müssen wir da sein, unser Tempo hochhalten und uns Torabschlüsse erarbeiten. Wenn wir uns zu viel auf Zweikämpfe einlassen, werden wir dem Gegner in die Karten spielen. Das gilt es zu vermeiden“, gibt der Coach vor.