In Viertelstunde Spiel entschieden

Die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg setzt ihre Talfahrt fort und muss sich im Nachholspiel des 9. Spieltags der SG Lengefeld/Gonnatal II mit 1:4 (0:3) geschlagen geben. Die Hausherren entschieden die Partie in nur 15 Minuten, die Gäste zeigten erst in Hälfte zwei, dass durchaus mehr möglich gewesen wäre.

Trotz der enttäuschenden Ergebnisse der letzten Wochen begann die KSG zunächst forsch, bestimmte in den ersten fünf Minuten die Partie und hatte nach Solo von H. Hollo die erste dicke Chance, doch fand sich niemand, der den Querpass kurz vor dem Tor verwerten konnte.

KSG-Coach Timo Fischer musste nach der Nullnummer gegen Niederröblingen wieder umbauen: Kavalier (angeschlagen), Peukert (krank) und Hedig (privat) fehlten, dafür begannen Schendzielorz, Burghardt und Mieth. Zudem kehrte Y. Herbst nach Urlaub zurück, konnte aber erst zu zweiten Hälfte eingreifen.

Ein Fehler im Spielaufbau brachte dann aber kurz darauf die Gastgeber zur Führung. Goldberg stand gegen die aufgerückte KSG-Abwehr völlig frei, legte auf Fritsche, der Gäste-Keeper Koch den Ball durch die Beine schob (6.). In der Folge kam von den nun wieder völlig verunsicherten Gästen so gut wie gar nichts mehr. Die Offensive konnte sich kaum behaupten und verlor fast sämtlich Zweikämpfe, die Abwehr leistete sich zu viele Stellungsfehler gegen eine Mannschaft, in der auch viele Bälle teils unbedrängt ins Aus segelten.

Allerdings nutzten diese ihre Chancen zunächst fast zu hundert Prozent: Zeigte sich KSG-Schlussmann Koch bei einem Freistoß ins Torwarteck zunächst noch auf dem Posten (13.), hatte er an den beiden folgenden Toren seinen Anteil: Ein zu kurzer Abstoß kam über zwei Stationen zu Goldberg, der von der Strafraumgrenze den Ball mit etwas Glück (der Ball sprang von der Unterkante der Latte auf den Boden und wieder Richtung Tor, berührte aber sichtbar das Netz) traf (18.), drei Minuten später gab Scheffel seinem Gegenspieler Fritsche nur Geleitschutz, der Angreifer tunnelte dann den KSG-Keeper im kurzen Eck.

Bis zur Pause tat sich bei strömenden Regen nicht mehr viel, die KSG konnte, Lengefeld wollte nicht mehr. Angesichts der klaren Führung schienen die Hausherren die Partie nach dem Wechsel offenbar mit geringem Aufwand über die Bühne schaukeln zu wollen. Allerdings traten die Gäste nun wie verwandelt auf. Mit erhöhter Laufbereitschaft, aggressiverem Zweikampfverhalten und viel Druck wurden die Gastgeber eine Viertelstunde lang regelrecht eingeschnürt.

Vor allem über die Außenbahnen, wo sich L. Hollo und Mieth deutlich steigerten, wurde nun zahlreiche Angriffe inszeniert. Zudem trieben der eingewechselte Y. Herbst, H. Hollo und Scheffel die Mannschaft an. Der Lohn war der schnelle Anschlusstreffer durch L. Hollo, der von einem Fehler von SG-Keeper nach Mieth-Ecke profitierte. Spannend hätte die Partie noch einmal werden können, wäre der KSG in dieser Phase der zweite Treffer gelungen, doch vergaben van Veen (Torwartparade 50., ans Außennetz 52.) und Mieth (Ecke an die Latte 50., knapp am langen Pfosten vorbei 57.) ihre Chancen.

Erst nach einer knappen Stunde konnte Lengefeld/Gonnatal II sich wieder etwas befreien und stand auch in der Defensive wieder sicherer. Die Folge: Trotz aller Bemühungen kam die KSG nicht mehr zu klaren Chancen, stattdessen kamen die Gastgeber gegen die aufgerückte Gäste-Abwehr selbst wieder zu guten Konterchancen. Zweimal verhinderte Torhüter Koch mit mutigen Herauslaufen noch einen Gegentreffer, zwei Minuten vor Schluss war er gegen Müllers Schuss nach schöner Kombination aber machtlos.

Die KSG kann nach der fünften Niederlage im sechsten sieglosen Spiel in Folge die sportliche Krise nicht mehr verbergen. Einfacher wird es nicht, nach dem spielfreien Osterwochenende geht es am 11. April zur zweiten Mannschaft des VfR Roßla. Die SG Lengefeld/Gonnatal II reist am selben Tag zur SG Berga/Uftrungen II.