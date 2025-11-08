In Unterzahl zum Auswärtssieg!

In einem umkämpften und emotionalen Spiel unserer ersten Frauenmannschaft bei der SpVG Aurich U20 holte diese am Samstagabend mit einer starken Mannschaftsleistung alle drei Punkte - und das trotz Unterzahl ab der 55. Minute!

Gegen einen starken Gegner hatte auf dem Auricher Kunstrasen Concordia mehr vom Spiel und ging daher nicht unverdient in der 21. Minute in Führung. Lotta Spies verwandelte einen Abpraller nach einem Eckstoß aus 14 Metern flach zum 0:1. Dieses war auch der Halbzeitstand.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann zwei Rückschläge für unsere Mädels: Dieses war zum einen der 1:1-Ausgleich nach einem Eckball (47'), zum anderen eine gelb-rote Karte für Caro Freis (55').

Mit lautstarker Unterstützung der mitgereisten 20 Auswärtsfans wurde mit einer ganz starken kämpferischen Leistung die Unterzahl wieder wett gemacht.

Die Belohnung gab es in der 68. Minute: Nach einem klasse Spielzug auf der rechten Seite über Sina Brockhaus und Vanessa Köpplin war in der Box erneut die stark aufspielende Kapitänin Lotta Spies zu Stelle und brachte ihr Team wieder mit 1:2 in Front.

In der stark umkämpften Schlussphase liess Emsbüren durch präzises Pressing keine größere Torchance der Gastgeberinnen mehr zu und kam selbst noch zu einem Lattentreffer.

Nach sechsminütiger Nachspielzeit des sehr guten Schiedsrichters Kai Prikker war es dann soweit und der 1:2-Auswärtssieg trotz Unterzahl konnte bejubelt werden.

Auf der langen Busfahrt zurück nach Emsbüren herrschte somit beste Stimmung. Zu später Stunde zurück im Concordia-Haus wurde der Erfolg weiter zusammen mit der JSG-U19 gefeiert, die ebenfalls in bester Stimmung war.