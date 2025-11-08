In Unterzahl zum Auswärtssieg!
In einem umkämpften und emotionalen Spiel unserer ersten Frauenmannschaft bei der SpVG Aurich U20 holte diese am Samstagabend mit einer starken Mannschaftsleistung alle drei Punkte - und das trotz Unterzahl ab der 55. Minute!
Gegen einen starken Gegner hatte auf dem Auricher Kunstrasen Concordia mehr vom Spiel und ging daher nicht unverdient in der 21. Minute in Führung. Lotta Spies verwandelte einen Abpraller nach einem Eckstoß aus 14 Metern flach zum 0:1. Dieses war auch der Halbzeitstand.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann zwei Rückschläge für unsere Mädels: Dieses war zum einen der 1:1-Ausgleich nach einem Eckball (47'), zum anderen eine gelb-rote Karte für Caro Freis (55').
Mit lautstarker Unterstützung der mitgereisten 20 Auswärtsfans wurde mit einer ganz starken kämpferischen Leistung die Unterzahl wieder wett gemacht.
Die Belohnung gab es in der 68. Minute: Nach einem klasse Spielzug auf der rechten Seite über Sina Brockhaus und Vanessa Köpplin war in der Box erneut die stark aufspielende Kapitänin Lotta Spies zu Stelle und brachte ihr Team wieder mit 1:2 in Front.
In der stark umkämpften Schlussphase liess Emsbüren durch präzises Pressing keine größere Torchance der Gastgeberinnen mehr zu und kam selbst noch zu einem Lattentreffer.
Nach sechsminütiger Nachspielzeit des sehr guten Schiedsrichters Kai Prikker war es dann soweit und der 1:2-Auswärtssieg trotz Unterzahl konnte bejubelt werden.
Auf der langen Busfahrt zurück nach Emsbüren herrschte somit beste Stimmung. Zu später Stunde zurück im Concordia-Haus wurde der Erfolg weiter zusammen mit der JSG-U19 gefeiert, die ebenfalls in bester Stimmung war.
Die Jungs wurden nämlich am Samstagnachmittag nach einem 6:1 gegen die JSG Uelsen/Wielen Sieger ihrer Bezirksliga-Staffel und spielen somit in der Rückrunde in der Landesliga! Herzliche Gratulation!
Das ist Vereinsleben!
Ganz herzlichen Dank an alle Fans, die dabei waren und das Spiel und die Feier danach zu einem echten Event machten!
Weiter geht es nun nächsten Sonntag (16.11.) um 15.00 Uhr mit dem nächsten Heimspiel gegen den SV Harderberg.
(Pressemitteilung SV Concordia Emsbüren)
____________________
Wenn man über die 1. Kreisklasse Mitte spricht, spricht man über Schweiß, Matsch und Liebe zum Fußball. Und über Marion Thiel. Die Kapitänin von Wehm schießt in Schleper ein Tor, das man so nicht alle Tage sieht und rettet damit den Drittplatzierten zu einem 1:0-Auswärtssieg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer.
Ein Sonntag wie aus dem Fußballlehrbuch: Wind von der Seite, kaltes Bier in der Hand und 22 Spielerinnen, die lieber alles geben, als sich eine Grippe zu holen.
Liveticker - präsentiert von Stefan Olliges, dem Mann mit der kältesten Bierhand des Emslands
1’ – Anpfiff.
Das Spitzenspiel läuft. Noch ist alles offen, außer die Bierflasche von Stefan.
4’ – Mittelfeldgebolze.
Klingt negativ, sieht aber ganz okay aus. Viel Kampf, wenig Struktur – wie das bei echten Spitzenspielen eben so ist.
7’ – Michelle zieht aus 25 Metern ab.
Deutlich drüber. Aber immerhin: Sie hat’s versucht. Und das Tor bleibt ganz.
9’ – Freistoß Wehm.
Die Keeperin von Schleper hat was dagegen. Pariert sicher. Noch.
12’ – Der Schiri im Weg.
Wie immer zur Stelle, wenn’s brenzlig wird – allerdings als Hindernis. Muss man auch erstmal so konstant schaffen.
18’ – Thiel mit Zuckerpass.
Aber vorne fehlt der Killerinstinkt. Der Ball kullert am Tor vorbei, als wolle er sagen: „Nicht heute.“
27’ – Abseits Schleper.
Knappe Entscheidung. Das Publikum murrt. Stefan nippt am Bier. Alles wie immer.
29’ – Schleper fast mit dem 1:0!
Wehms Keeperin Kerstin hält mit Reflexen, die eigentlich in höhere Ligen gehören.
32’ – Schleper wird stärker.
Wehm wackelt, aber fällt nicht. Noch nicht.
35’ – Tor für Wehm! ⚽️ Marion Thiel!
Direkt verwandelte Ecke. Ins lange Eck. Sah aus wie Zufall, war aber pure Absicht (sagt Thiel). 11. Saisontor – und das in Schleper!
39’ – Elfmeter für Wehm.
Thiel tritt an. Dieses Mal aber zu brav. Die Keeperin pariert. „Kann ja nicht immer klappen“, murmelt Stefan in sein Bier.
45’ – Halbzeit.
Wehm führt verdient. Stefan tippt in die Tastatur, was andere nur denken: „Meine Hand ist kalt vom Bierfesthalten.“
46’ – Zweite Halbzeit läuft.
Schleper kommt besser rein, aber der Ball bleibt ein Fremdkörper.
50’ – Schleper mit Chancen.
Drei an der Zahl. Drei Mal: Nichts.
53’ – Lisa Rolfes!
Alleine durch, hat das 2:0 auf dem Fuß – schießt aber nicht. Stattdessen: Stillstand auf Rasenhöhe.
55’ – Riesenchance Schleper!
Zwei gegen eins, eigentlich muss es klingeln – aber Kerstin hält wieder alles, was man halten kann. Und ein bisschen mehr.
58’ – Kerstin, du Göttin.
Schon wieder rettet sie. Ohne sie wäre das hier längst ein anderer Spielstand.
65’ – Ecke Schleper.
Pingpong im Strafraum, Wehm klärt. Zuschauer rufen: „Einmal pusten, Mädels!“
68’ – Wieder Kerstin.
Dieses Mal mit dem Knie. Sie hält einfach alles – und Wehm im Spiel.
77’ – Das Spiel plätschert.
Oder trudelt. Wie ein letzter Schuss Bier in der Flasche.
82’ – Ann Christin aus spitzem Winkel.
Torhüterin pariert. Schleper wankt, aber das Tor bleibt zu.
85’ – Noch ein Versuch.
Ann Christin zieht aus der Distanz ab – und trifft: niemanden.
86’ – Freistoß Schleper.
17 Meter. Spannung! Ergebnis: „Das war nix.“
90’ +2 – Ecke Schleper.
Letzte Chance. Alle vorne, sogar der Wind. Doch nix geht rein.
90’ +4 – Abpfiff!
Wehm gewinnt 1:0. Stefan tippt mit zitternden Fingern:
„Starke erste Halbzeit, wacklige zweite - aber Schleper kriegt den Ball einfach nicht über die Linie.“
Fazit:
Wehm zeigt Mut, Wille und Marion Thiel. Schleper zeigt Nerven. Die Zuschauer zeigen Durchhaltevermögen und Stefan Olliges, der Held mit der kalten Hand, liefert einen Liveticker für die Geschichtsbücher der 1. Kreisklasse.
Endstand:
SG Schleper – SV Eiche Wehm 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 Thiel (35.)