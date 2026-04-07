In Unterzahl: TSV Dachau 65 gewinnt Derby gegen Jetzendorf

Bis hierher und nicht weiter: Leon Pfeiffer und der TSV Dachau 1865 drehten in der zweiten Halbzeit den Spieß um. – Foto: HAB

Die Gäste lagen zur Pause zurück. Doch in Unterzahl gelang dem TSV Dachau 65 noch die entscheidende Wende gegen Jetzendorf.

Dachau ging nach zehn Punkten aus den fünf Spielen nach der Winterpause mit Rückenwind in die Partie. In Jetzendorf erkannte Trainer Christian Doll sein Team aber zunächst nicht wieder: „Die Intensität und Power haben in unserem Spiel gefehlt. Wir haben das vermissen lassen, was uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat.” Die Gäste kamen häufig einen Schritt zu spät, weil der Gegner seinen Spielplan konsequent umsetzte.

Im Landesliga-Duell zwischen dem TSV Jetzendorf und dem TSV Dachau 65 zeigte sich, wie schnell ein Spiel kippen kann. Weil die Gäste aus Dachau auf einen Rückstand zur Pause stark reagierten, haben sie mit 3:1 (0:1) gewonnen und die Jetzendorfer in der Tabelle überholt. Damit knüpften die 65er an ihre guten Ergebnisse aus den vergangenen Wochen an.

Jetzendorfer Führung zur Pause verdient

„Wir wollten intensiv und leidenschaftlich spielen – und das haben die Jungs richtig gut gemacht”, sagte Jetzendorfs Coach Markus Pöllner. Sein Team schnupperte nach zehn Minuten erstmals an der Führung, doch Niklas Schröder wurde im letzten Moment abgegrätscht.

Mitte der ersten Hälfte ging Jetzendorf in Führung: Stefan Stöckl profitierte bei seinem Treffer zum 1:0 davon, dass Gästetorhüter Marco Jakob nach einem Steckpass zögerte – und hatte dann leichtes Spiel (21.). Viel mehr ließen die Dachauer zwar nicht zu, nach vorne fehlte ihnen aber die Durchschlagskraft. So ging es mit einer knappen Führung für Jetzendorf in die Kabine.

Nach Seitenwechsel ändert sich alles

Nach dem Seitenwechsel sahen die Fans dann ein anderes Spiel. Dachau agierte nun deutlich entschlossener und glich in der 54. Minute durch Dino Burkic aus. Jetzendorf konnte in dieser Phase kaum für Entlastung sorgen – und durfte dennoch in der Schlussviertelstunde vom Sieg träumen.

Nachdem Dachaus Berkant Barin mit einer Grätsche zu spät kam und dafür die Rote Karte sah, mussten die Gäste zu zehnt weitermachen. Trotz der Schwächung glaubte 65-Coach Doll allerdings an die drei Punkte: „Wir haben in den 30 Minuten davor einfach zu gut gespielt und haben ja in dieser Saison auch Erfahrung mit Unterzahlsituationen.“

In Jetzendorf wurden die Dachauer jedenfalls nicht nervös – im Gegenteil: Sie lauerten geduldig auf ihre Chance und schlugen in der 84. Minute nach einem Konter durch Lorenz Knöferl entscheidend zu. Der Stürmer traf nach seinem Fünferpack vor einer Woche damit erneut.

Jetzendorf versuchte noch einmal alles, doch die Gastgeber fanden nicht mehr zurück ins Spiel. Die Entscheidung fiel dann in der Nachspielzeit, als Luca Friederich mit einem 20-Meter-Schuss den 3:1-Sieg der Gäste absicherte.

Schneller Ausgleich und rote Karte

„In der zweiten Hälfte haben wir dominiert. Der schnelle Ausgleich war wichtig, und die rote Karte hat uns einen Push gegeben”, sagte Doll. Auf der anderen Seite haderte Jetzendorfs Trainer Pöllner damit, dass sein Team nicht an die gute erste Hälfte anknüpfen konnte: „In der zweiten Hälfte haben wir es nicht mehr auf den Platz gebracht. Folgerichtig geht das Ergebnis in Ordnung.“