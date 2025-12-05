In Unterzahl: Stern 1900 holt Last-Minute-Punkt bei den Füchsen

+ 14 weitere

+ 14 weitere

Der 16. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Blau Weiß 90

Der Tabellenführer empfing am Freitagabend Stern 1900 und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Cengizhan Haney in Führung, auch weil die Gäste den Ball nicht geklärt bekamen. Nach der Pause zirkelte Florian Medrane den Ball zum Ausgleich ins Tor. Die hielt jedoch nicht lang. Emre-Mert Aslan brachte die Füchse erneut in Führung. Kurz darauf flog Sterns Julian Hartmann auch noch mit gelb-roter Karte vom Platz. Doch die Steglitzer steckten nicht auf und sicherten sich tief in der Nachspielzeit trotz Unterzahl noch einen Punkt, als Alagie Peterson Jobe zum 2:2 traf.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login