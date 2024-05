In Unterzahl: SG Sonnenhof wirft verdient Drittligist SSV Ulm raus

In einem spannenden Pokalhalbfinale setzte sich die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 gegen den Drittliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball durch. Schon früh im Spiel war klar, dass beide Mannschaften alles geben würden, um ins Finale einzuziehen. In der 81. Spielminute gelang der SG Sonnenhof Großaspach der verdiente Führungstreffer. Anthony Mbem-Som Nyamsi hatte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld getreten und Volkan Celiktas war zur Stelle und köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz. Die Freude im Stadion kannte keine Grenzen. Obwohl die SG Sonnenhof Großaspach seit der 42. Spielminute in Unterzahl agierte, gelang ihnen sogar noch ein weiterer Treffer in der 90. Spielminute. Anthony Mbem-Som Nyamsi, machte mit seinem Tor zum 2:0 den Deckel auf die Partie. Die Mannschaft von SG Sonnenhof Großaspach kämpfte enorm und zeigte eine starke Leistung gegen den Drittliga-Spitzenreiter. Der Sieg und der Einzug ins Finale waren absolut verdient. Nun steht ein spannendes Finale gegen den VfR Aalen bevor und die SG darf weiter von der Sensation träumen.

SG Sonnenhof Großaspach – SSV Ulm 1846 Fußball 2:0

SG Sonnenhof Großaspach: Maximilian Reule, Bastian Frölich, Elias Rahn (66. Benedikt Landwehr), Niklas Mohr, Arbnor Nuraj, Volkan Celiktas, Anthony Mbem-Som-Nyamsi (90. Bleart Dautaj), Christian Mistl (85. Nico Engel), Mert Tasdelen (70. Konrad Riehle), Lukas Stoppel (60. Michael Kleinschrodt), Dominik Salz - Trainer: Pascal Reinhardt

SSV Ulm 1846 Fußball: Lorenz Otto, Thomas Geyer, Lamar Yarbrough, Sascha Risch, Nicolas Jann, Moritz Hannemann, Lukas Ahrend, Andreas Ludwig, Julian Kudala, Lucas Röser, Felix Higl (46. Thomas Kastanaras) - Trainer: Thomas Wörle

Tore: 1:0 Volkan Celiktas (81.), 2:0 Anthony Mbem-Som-Nyamsi (90.)

Gelb-Rot: Dominik Salz (42./SG Sonnenhof Großaspach/)