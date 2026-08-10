In Unterzahl: Schwaig kassiert gegen Geretsried erste Niederlage

Der FC Schwaig musste sich in Geretsried geschlagen geben. – Foto: Julian Schaub

Schwaig musste vor dem Anpfiff den ersten Nackenschlag hinnehmen, fielen doch mit Fabio Groß und Vincent Sommer zwei wichtige Spieler kurzfristig verletzt aus. Für die beiden rückten Hannes Empl und Kenan Bajramovic in die Startelf.

Mit einer 1:2-Niederlage kehrte der FC Schwaig am Samstag vom TuS Geretsried zurück – die erste Niederlage im vierten Spiel. Bis zur Pause führte das Team noch 1:0, aber nach einer Roten Karte Ende der ersten Halbzeit für Tim Schels drehte der TuS die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen.

Gerade mal zwei Minuten waren gespielt, als es den ersten Aufreger gab. Nach einem schönen Pass von Bajramovic lief Raffi Ascher allein auf das Tor zu, er wurde aber von Abwehrspieler Christoph Sibler von den Beinen geholt. Bitter für Schwaig: Statt Freistoß und Roter Karte ließ Schiedsrichter Lothar Ostheimer weiterlaufen. Doch davon ließen sich die Gäste nicht beirren und spielten weiter munter nach vorne. Robert Rohrhirsch scheiterte etwa aus acht Metern am glänzend reagierenden Torwart Cedomir Radic. Auf der Gegenseite fand Belmin Idrizovic mit einem Freistoß von der rechten Seite den Kopf von Innenverteidiger Christoph Sibler, der die Kugel aber aus sieben Metern neben den linken Pfosten setzte.

In der 28. Minute ging Schwaig in Führung. Leon Roth bediente Bajramovic, der im Strafraum von Robin Renger zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß verwandelte Schels souverän. Im Anschluss setzte Sebastian Gebhart am linken Strafraumeck einen Schlenzer knapp über das rechte Kreuzeck. Die größte Chance auf den zweiten Treffer hatte Schwaig bei einem Konter, als man mit drei Mann auf einen Verteidiger zulief, es aber nicht genau genug zu Ende spielte. In der 43. Minute dann vielleicht die Schlüsselszene: Schels verlor im Zweikampf mit Keita Kawei die Kugel, setzte nach und traf Belmin Idrizovic am Bein. Ostheimer zückte die Rote Karte.

Nach dem Seitenwechsel zog sich Schwaig ob der zahlenmäßigen Unterlegenheit weiter zurück, die Gastgeber wurden spielbestimmender. In der 57. Minute belohnte sich Geretsried für den gesteigerten Aufwand. Idrizovic setzte sich auf dem linken Flügel durch, flankte in die Mitte, wo Srdan Ivkovic den Ball zunächst annahm und dann aus sechs Metern zum 1:1 einschoss. In der 78. Minute war die Partie gedreht: Idrizovic setzte sich im Eins gegen Eins schön durch und schob die Kugel aus spitzem Winkel an Schwaigs Torwart Moritz Knauf vorbei ins Netz.

Trotz Rückstands und Unterzahl warf Schwaig alles nach vorne. Nach schöner Vorarbeit von Rohrhirsch kam Bajramovic im Strafraum an den Ball und wurde aus FC-Sicht klar von hinten umgestoßen. Zum Entsetzen aller in Rot blieb die Pfeife des Schiris stumm. In der 90. Minute trotzdem fast noch der Ausgleich, aber Radic reagierte nach einem Kopfball von Linus Hesch glänzend und lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen noch über die Latte.