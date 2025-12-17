In Unterzahl reicht es für einen Punkt…

Da es der SV 1921 Walldorf in einer turbulenten ersten Halbzeit versäumte, einen klaren Vorsprung herauszuspielen, konnte man am Ende froh gewesen sein, in Unterzahl wenigstens einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen zu können.
BERICHT von Jan Mell // SV 1921 Walldorf
Die Zweite Halbzeit ist dann schnell erzählt: Im vierten Duell Stürmer gegen Torhüter hatte Hahnemann gleich nach Wiederanpfiff einmal mehr das Nachsehen, Freunde wären die beiden heute wohl nicht mehr geworden…Aber dem Gastgeber war anzumerken, dass hier noch was gehen sollte, so rettete Spomer mit einer schönen Parade gegen Bischoff. Ein schnell, zu schnell für Walldorf, ausgeführter Einwurf erreichte Bischoff, der nach mehreren Tanzeinlagen gegen Walldorfer Abwehrspieler den Anschlusstreffer erzielen konnte. Das war zu einfach, was auch das Walldorfer Trainergespann merkte. Doch der FC drückte mehr und mehr. Man mag die Abwehraktion von Mertens beurteilen, wie man will, es gibt immer mehrere Beurteilungen: ein Reflex, wenn ein Ball auf Gesichtshöhe kommt, eine bewusstes Abwehren des Balls oder einfach nur „angeschossen“ . Schiri Bürger-Schönemann entschied in Minute 75 so: Rote Karte für Abwehr auf der Linie von Walldorfs Abwehrspieler Mertens. Dazu noch ein Handstrafstoß, den Bischoff eiskalt zum Ausgleich nutzte. In der Schlussphase hatten dann beide Teams die Chance auf den Sieg, Hossein-Askari wie auch Jobst jagten ihre Bälle über das Gästetor und dem FC fiel trotz Überzahl nichts Entscheidendes mehr ein. So trennte man sich wie im Vorjahr 2:2, Spielverderber für Walldorf mal wieder: Marcel Bischoff...