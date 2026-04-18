In Unterzahl, mit Blöchl im Tor: Grainet siegt sich ins Titelrennen

Ja, Jonas Blöchl durfte sich zurecht selbst feiern! – Foto: Harry Rindler

Welch ein Spiel! Allein die Konstellation, dass mit Ruhmannsfelden und Grainet zwei absolute Topteams aufeinander getroffen sind, sorgte für Spannung am Samstag des 25. Spieltages in der Bezirksliga Ost. Das (Spitzen-)Spiel an sich war dann zudem noch ein Aufreger sondergleichen. Weil Stammkeeper Andi Biebl (Handspiel außerhalb des Strafraumes) mit Rot vom Platz musste und kein Ersatzkeeper zur Verfügung gestanden ist, musste kurzerhand Abwehrspieler Jonas Blöchl in den Kasten - und er hielt die Null und den Sieg fest!

Sven Halfar (Trainer, Waldkirchen): "Zu Beginn haben wir durch gutes Nachsetzen das 1:0 erzwingen können. Es war kein spielerisch gutes Spiel, sondern sehr zweikampfbetont, was auch zu erwarten war. Eine Partie auf Augenhöhe! Und wir konnten unsere Führung per Kraftakt über die Ziellinie bringen. An dieser Stelle ein Lob an die gesamte Mannschaft!"

Stefan Winter (Sportlicher Leiter, Hutthurm): "Beide Mannschaften waren zu Beginn der Partie noch dabei, sich gegenseitig abzutasten, als gegen die Gastgeber bereits in der 8. Minute ein Platzverweis wegen einer Notbremse ausgesprochen worden ist. Aus unserer Sicht eine sehr harte Entscheidung! Trotz der Unterzahl konnten wir das Spiel offen gestalten und kamen mit Distanzschüssen immer wieder gefährlich vor der Oberdiendorfer Tor. In der 18. Minute ging der Gast in Führung, die durch einen sehenswerten Treffen ausgebaut werden konnte. Auch nach der Pause haben wir versucht, mitzuspielen. Der Gegner allerdings schraubte schnell auf 4:0. Der Auswärtssieg geht auch in der Höhe in Ordnung."

Die Stodbärn zeigten sich bissig. – Foto: Bernardo Picture

Alex Adam (Trainer, Grafenau): "Wir waren heute von Minute 1 an komplett griffig. Wir hatten eine sehr gute Lautstärke auf dem Platz, haben gute Vorträge nach vorne veranstaltet und waren sehr variabel. Alles in allem haben wir alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Tore sind nach guten Kombinationen gefallen. Insgesamt deutlich mehr gut wie schlecht. Stabile Leistung, verdienter Sieg - und ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt."