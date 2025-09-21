In Unterzahl gelingt dem FC Stätzling der Derbysieg

Das Derby zwischen dem TSV Hollenbach und dem FC Stätzling ging erstmals in der Landesliga Südwest über die Bühne - und da hatten die Stätzlinger Grund zum Jubeln. Sie gewannen auswärts mit 1:0. Gleich mit 7:0 fertigte der SV Cosmos Aystetten den FC Memmingen II ab.

Das 1:1 des TSV Aindling gegen den FSV Pfaffenhofen klingt nach einem passablen Resultat. Aber auch nur eigentlich. Denn Pfaffenhofen agierte mehr als 70 Minuten in Unterzahl. Es lief die 18. Minute, als im Mittelkreis Paul Starzer und der Aindlinger Ibrahim Neziri aufeinanderprallten. Das harte Einstiegen hatte für den FSV-Kapitän den Platzverweis zur Folge. Der erste Abschnitt war reich an Torszenen. Es dauerte aber weit in die zweite Hälfte hinein, ehe es zu einer Änderung an der Anzeigetafel kam. Laurin Völlmerk wurde vom Torwart von den Beinen geholt, ehe er den daraus folgenden Elfmeter selbst verwandelte. Dass wenig später die Pfaffenhofer auf die gleiche Weise zum 1:1 kamen, quittierte TSV-Trainer Florian Fischer mit einem Kopfschütteln: „Das war gar nichts.“ Der Neutrale hatte ein Foul des Torhüters an Stefan Liebler gesehen, Michael Senger verwertete den Strafstoß. Beim Konter, der dem Ausgleich vorausging, hatten sich die Aindlinger nicht sonderlich clever verhalten. (jeb) Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (67./Foulelfmeter), 1:1 Michael Senger (71./Foulelfmeter) Rote Karte: Paul Starzer (19./FSV Pfaffenhofen/Ilm/grobes Foulspiel)

Der TSV Rain hat gegen den 1. FC Sonthofen ganz spät noch das 2:2 einstecken müssen. Marc Lorenz gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich für die Sonthofer, die im ersten Abschnitt zunächst in Führung gegangen waren. Tobias Schmölz traf per Direktabnahme zum 0:1. Erst kurz vor der Pause verbuchte der TSV Rain seine erste Torchance – ein Schuss von Fatlum Talla aus 17 Metern ging jedoch knapp vorbei. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Rain wie ausgewechselt. Gleich der erste Angriff brachte den Ausgleich: Eric Adam wurde im Strafraum ungestüm von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte Talla souverän. Nun war es eine offene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Als Eric Adam zum 2:1 traf, war die Freude beim TSV groß. Doch nur kurz, denn Fabian Ott sah wenig später die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl stemmten sich die Rainer gegen die Schlussoffensive der Gäste, doch in der Nachspielzeit war Marc Lorenz dann doch erfolgreich. (gj) Lokalsport DW Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 180 Tore: 0:1 Tobias Schmölz (36.), 1:1 Fatlum Talla (48./Foulelfmeter), 2:1 Eric Adam (82.), 2:2 Marc Lorenz (90.+2) Gelb-Rot: Fabian Ott (83./TSV Rain/Lech)

Der TSV Hollenbach zeigte sich zwar läuferisch sehr engagiert und konnten die Stätzlinger Angriffsversuche immer wieder unterbinden, aber eben nicht immer. Deshalb endete das Derby mit einem 1:0-Erfolg des FC Stätzling. Nach torloser erste Halbzeit konnte sich Stätzling zunehmend besser in Szene setzen. Als dann der Stätzlinger Luis Lindermayr für ein Foulspiel an Maximlian Zeyer die Rote Karte sah, schien Hollenbach gute Karten zu haben. Aber nur zwei Minuten später führte ein Ballverlust zum alles entscheidenden 0:1. Der eingewechselte Daniel Palluch schob überlegt zur Führung ein. Hollenbach hatte im Anschluss noch gute Gelegenheiten, um auszugleichen, aber sowohl Leitenmayers Kopfball wie auch Zeyers Flachschuss waren zu unpräzise. In der 87. flog Hollenbachs Spielertrainer Daniel Zweckbronner mit Gelb-Rot vom Platz. (nfz) Lokalsport AN Schiedsrichter: Fabian Zimmermann (Heuchling) - Zuschauer: 160 Tore: 0:1 Daniel Palluch (77.) Rote Karte: Luis Lindermayr (75./FC Stätzling) Gelb-Rot: Daniel Zweckbronner (87./TSV Hollenbach)

Sechstes Heimspiel, sechster Sieg - der VfB Durach ließ sich auch vom TSV Dachau 1865 nicht vom Kurs abbringen. Am Ende stand es 3:1 für die Duracher, die damit für das Derby beim FC Kempten bestens gewappnet sind. Dachau setzte zwar das erste Ausrufezeichen, als Sebastian Mitterhuber an den Pfosten köpfte. Dann aber waren die Duracher nicht mehr zu stoppen. Eine Vorlage von Niklas Eggensperger verwerte Jannis Pfäffle zur Pausenführung. Im zweiten Abschnitt schraubten Nikolas Leibbrandt und Tim Seefried auf 3:0. Der VfB hatte noch Chancen, die Führung weiter auszubauen. Doch die in der Schlussphase dezimierten 65er kamen durch den eingewechselten Antonios Masmanidis noch zum Ehrentreffer. Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 155 Tore: 1:0 Jannis Pfäffle (28.), 2:0 Nikolas Leibbrandt (56.), 3:0 Tim Seefried (62.), 3:1 Antonios Masmanidis (89.) Rote Karte: Sven Kosel (83./TSV 1865 Dachau)

Auch beim SV Manching zog die SG Niedersonthofen/Martinszell den Kürzeren und musste mit 0:3 die vierte Niederlage in Folge einstecken. Dabei hatte SG-Keeper Lukas Frasch in der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter von Sebastian Graßl abwehren. Für Frasch war es bereits der vierte gehaltene Strafstoß in der laufenden Saison. Graßl ließ sich davon allerdings nicht beirren und leitete das 1:0 von Leon Peric ein. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für die Oberbayern. Als Maximilian Mayer eine Zeitstrafe absaß, nutzten die Manchinger die Überzahl prompt durch zwei weitere Treffer von peric und Graßl. Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 175 Tore: 1:0 Leon Peric (53.), 2:0 Leon Peric (83.), 3:0 Sebastian Graßl (88.) Bes. Vorkommnis: Sebastian Graßl (SV Manching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Frasch (20.).

Der FC Kempten entführte dank des Tores von Kenta Watari mit dem 1:1 einen Punkt vom TSV Jetzendorf. Es war der Lohn für die verstärkten Offensivbemühungen der Oberallgäuer nach der Pause. Mit etwas mehr Glück wäre sogar noch ein Sieg drin gewesen.

Danach sah es im ersten Abschnitt noch nicht aus. Kempten agierte etwas mutlos und setzte auf eine stabile Defensive. Die zwar wenig zuließ, den Jetzendorfer Führungstreffer muss sie jedoch zulassen. Frederich Rist verwandelte einen Freistoß aus knapp 30 Metern zum zwischenzeitlichen 1:0. Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 188

Tore: 1:0 Frederic Rist (37.), 1:1 Kenta Watari (82.)

Gelb-Rot: Tim Greifenegger (90.+4/TSV Jetzendorf)

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Trotz einer prima Vorstellung musste sich das Schlusslicht FC Ehekirchen dem souveränen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen mit 2:3 geschlagen geben. Alle fünf Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Den Anfang machte Julian Hollinger, der früh zum 1:0 abstaubte.

Schwabmünchen brauchte etwas, schlug dann aber binnen 180 Sekunden doppelt zu. Erst war es Robin Glöckle, der die Vorlage von Philip Gmell zum Ausgleich nutzte, dann hämmerte Gmell die Kugel aus 20 Metern zum 1:2 ins Netz. Schlag auf Schlag ging es weiter. Erst lenkte Luca Boyer den Ball zum 2:2 ins einge Netz, dann hatte Christoph Hollinger sogar die Chance auf das 3:2. Seinen Schuss werte TSV-Torhüter Fabio Zeche jedoch ab. Im Gegenzug markierte Richard Gumpinger das 2:3.

Nach dem Wiederbeginn drückte der FC Ehekirchen weiter Richtung Ausgleich. Die größte Chance zum Ausgleich gab es in der 60. Minute: Nach Halbmeyers Ecke köpfte Ledl aus kurzer Distanz in Richtung Tor. Zeche konnte mit einem „Wahnsinnsreflex“ das 3:3 jedoch verhindern. Auch die weiteren Bemühungen des Schlusslichts wurden nicht belohnt. (mb, red) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Noel Gabler (Hemau) - Zuschauer: 370

Tore: 1:0 Julian Hollinger (6.), 1:1 Robin Glöckle (32.), 1:2 Philip Gmell (35.), 2:2 Luca Boyer (38./Eigentor), 2:3 Richard Gumpinger (44.)

Elija Hanrieder mit drei und Kevin Makowski (rechts) mit vier Treffern schossen den SV Cosmos Aystetten zum 7:0-Rekordsieg gegen den FC Memmingen II. Edward Schäfer (links) gratuliert. – Foto: Oliver Reiser

Den zweiten Heimsieg binnen vier Tagen landete der SV Cosmos Aystetten. Gegen den FC Memmingen II feierten die Schützlinge von Trainer Thomas Hanselka einen 7:0-Erfolg, den Kevin Makowski mit vier und Elija Hanrieder mit drei Toren fast im Alleingang herausschossen.

„Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, konstatierte Kapitän Fabian Krug nach dem Rekordsieg. Die Cosmonauten traten von Anfang aufs Gaspedal und glänzten mit herrlichen Kombinationen. Das 1:0 leitete ein 40-Meter-Diagonalball von Hardy Noack auf Marcel Burda ein. Der steckte gekonnt auf Sebastian Kempf durch, dessen Flanke Kevin Makowski zum hochverdienten Führungstreffer einköpfte. Das 2:0 bereite Arlind Qarri mit einem Sololauf vor. Seine Flanke veredelte erneut Kevin Makowski.

Die zweite Hälfte war gerade 43 Sekunden alt, da drückte der eingewechselte Elija Hanrieder eine Flanke von Kevin Makowski zum 3:0 ins Netz. Der überragende Makowski besorgte dann die Treffer vier und fünf. Und der Ball lief weiter, wie am Schnürchen. Davon profitierte Elija Hanrieder, der für die letzten beiden Aystetter Treffer verantwortlich war. Memmingen hatte sie in den 90 Minuten ledig eine Chance, doch David Reichert fand in Arthur Mayer seinen Meister (69.). (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Kevin Makowski (11.), 2:0 Kevin Makowski (29.), 3:0 Elija Hanrieder (46.), 4:0 Kevin Makowski (52.), 5:0 Kevin Makowski (60.), 6:0 Elija Hanrieder (74.), 7:0 Elija Hanrieder (75.)