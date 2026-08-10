In Unterzahl erst recht: St. Tönis zieht mit 3:1 in die nächste Runde

– Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis ist erfolgreich in die neue Pflichtspielsaison gestartet. In der ersten Runde des Niederrheinpokals setzte sich der Sportclub beim Oberliga-Konkurrenten FC Büderich mit 3:1 durch und löste damit das Ticket für die nächste Runde. Besonders bemerkenswert: Eine komplette Halbzeit musste die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati nach einer Gelb-Roten Karte gegen Farid Omorou in Unterzahl bestreiten. Einen Vorteil konnte Büderich daraus allerdings kaum ziehen – im Gegenteil: Der Sportclub legte zu zehnt noch einen Treffer nach und brachte den Erfolg anschließend souverän über die Zeit.

Von Beginn an entwickelte sich das erwartete Duell auf Augenhöhe. Beide Oberligisten begegneten sich mit viel Einsatz, ohne dass sich eine Mannschaft zunächst entscheidende Vorteile erarbeiten konnte. Büderich und der Sportclub neutralisierten sich über weite Strecken, beide Teams hatten ihre Phasen und suchten den Weg nach vorne. Bis weit in die erste Halbzeit hinein war die Begegnung vollkommen offen und ausgeglichen.

Das Los hatte zum Auftakt direkt eine Begegnung mit besonderer Vorgeschichte beschert. Erst wenige Monate zuvor standen sich beide Mannschaften im Halbfinale des Niederrheinpokals gegenüber. Damals setzte sich St. Tönis im heimischen Yayla-Sportpark nach einem dramatischen Elfmeterschießen durch, erreichte anschließend das Finale und qualifizierte sich damit erstmals für den DFB-Pokal. Nun führte der Weg im ersten Pflichtspiel der Saison 2026/27 erneut gegen den FC Büderich – diesmal allerdings auswärts im Stadion Am Eisenbrand.

Nach 35 Minuten schlug der Sportclub erstmals zu. Neuzugang Farid Omorou brachte den SC St. Tönis auf Zuspiel von Jonas Theuerzeit mit 1:0 in Führung und erzielte damit seinen ersten Pflichtspieltreffer für den Sportclub. Lange Freude über den Vorsprung gab es allerdings zunächst nicht, denn nur zwei Minuten später antworteten die Gastgeber. Ex St. Töniser Philipp Baum traf per Fernschuss in der 37. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Die Reaktion des Sportclubs ließ wiederum ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nur wenige Minuten später war St. Tönis erneut vorne: Tyler Nkamanyi sorgte noch vor der Pause für das 2:1. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Partie damit deutlich an Fahrt aufgenommen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte allerdings der große Rückschlag für die Gäste. Torschütze Farid Omorou sah in der ersten Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Der Sportclub musste somit nicht nur die verbleibenden Sekunden des ersten Durchgangs, sondern die komplette zweite Halbzeit mit zehn Spielern bestreiten.

Trotz Pausenrückstand von 1:2 schien die Ausgangslage, bzw. das Momentum eigentlich zugunsten des FC Büderich gekippt zu sein. Eine komplette Halbzeit in Überzahl vor heimischer Kulisse – der Druck auf das Tor des Sportclubs hätte entsprechend groß werden können.

Genau das passierte jedoch nicht.

Stattdessen präsentierte sich St. Tönis nach dem Seitenwechsel trotz Unterzahl äußerst stabil, diszipliniert, läuferisch stark und abgeklärt. Die Mannschaft ließ sich nicht tief in die eigene Hälfte drängen und vermittelte keineswegs den Eindruck, nur noch irgendwie das Ergebnis über die Zeit retten zu wollen.

Büderich fehlten auf der anderen Seite trotz des zusätzlichen Feldspielers die Ideen. Die Gastgeber hatten zwar zwangsläufig mehr Möglichkeiten, den Ball laufen zu lassen, wussten mit ihrer numerischen Überlegenheit aber erstaunlich wenig anzufangen. Es fehlte an Kreativität, Tempo und überraschenden Lösungen, um die gut organisierte Defensive des Sportclubs ernsthaft auseinanderzuspielen.

Vielmehr war es der SC St. Tönis, der den nächsten entscheidenden Treffer setzte.

In der 59. Minute erhöhte Kohei Nakano nach Querpass von Tyler Nkamani, welcher im Vorfeld durch einen Superball von Jonas Theuerzeit auf die Reise geschickt wurde, auf 3:1. Ausgerechnet in Unterzahl verschaffte sich der Sportclub damit erstmals einen Vorsprung von zwei Toren und stellte die Begegnung endgültig auf Siegkurs. Es war gleichzeitig ein deutliches Zeichen: St. Tönis wollte sich trotz der personellen Unterlegenheit nicht auf die Defensive beschränken.

Mit dem dritten Treffer wurde die Aufgabe für Büderich noch komplizierter. Die Gastgeber benötigten nun mindestens zwei Tore, fanden aber weiterhin keine Mittel, um konstant Gefahr zu entwickeln. Die Überzahl blieb nahezu wirkungslos. Was auf dem Papier eigentlich ein deutlicher Vorteil hätte sein müssen, war auf dem Platz kaum zu erkennen.

Der Sportclub verteidigte als Mannschaft, hielt die Abstände kompakt und bewahrte auch in den verbleibenden Minuten die nötige Ruhe. Büderich agierte zunehmend ideen- und kreativlos und schaffte es nicht, den SC über längere Phasen ernsthaft unter Druck zu setzen.

So verstrich Minute um Minute, ohne dass die Gastgeber noch einmal entscheidend in die Begegnung zurückfanden. St. Tönis brachte den Zwei-Tore-Vorsprung schließlich über die Zeit und durfte sich nach dem Schlusspfiff über einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg und den Einzug in die zweite Runde des Niederrheinpokals freuen.

Gerade die zweite Halbzeit dürfte Trainer Bekim Kastrati dabei einige positive Erkenntnisse geliefert haben. Über 45 Minuten in Unterzahl gegen einen Konkurrenten aus derselben Spielklasse zu bestehen, dabei kaum etwas zuzulassen und selbst noch einen weiteren Treffer zu erzielen, spricht für die Organisation und Moral der Mannschaft.

Natürlich machte sich der Sportclub das Leben durch den Platzverweis kurz vor der Pause selbst schwerer als notwendig. Die Reaktion darauf konnte sich allerdings sehen lassen. Anstatt in Unterzahl den Faden zu verlieren, wirkte die Mannschaft nach dem Seitenwechsel sogar abgeklärter. Büderich hatte zwar einen Mann mehr auf dem Feld, St. Tönis aber die klarere Struktur und letztlich auch die bessere Idee davon, wie dieses Pokalspiel zu gewinnen war.

Damit endet auch die Neuauflage des letztjährigen Pokalhalbfinals mit einem Erfolg für den SC St. Tönis. Musste der Sportclub im März noch über 120 Minuten und durch ein Elfmeterschießen gehen, reichten diesmal 90 Minuten – davon fast die Hälfte in Unterzahl.

Ein gelungener Auftakt in die neue Pflichtspielsaison und ein weiteres Kapitel in der jüngsten Pokalgeschichte des Sportclubs.

Spieldaten

FC Büderich – SC St. Tönis 1:3 (1:2)

Tore:

0:1 Farid Omorou (35.)

1:1 Philipp Baum (37.)

1:2 Tyler Nkamanyi (39.)

1:3 Kohei Nakano (59.)

Besonderes Vorkommnis:

Gelb-Rote Karte für Farid Omorou (45.+1)

Wettbewerb: Niederrheinpokal, 1. Runde

Spielort: Stadion Am Eisenbrand, Meerbusch

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Matti Lambertz

Aufstellung SC St. Tönis

Simon Sell – Lenni Castrop, Maximilian Pohlig, Memlan Darwish, Fumito Okihara, Kohei Nakano (88. Gianluca Rizzo) - Jonas Theuerzeit, Hiroya Suguro (83. Maksym Lufarenko) - Tyler Nkamanyi (78. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Farid Omorou, Bilal Brusdeilins (46. Eghosa Ogbeide/92. Noah Yilmaz)).

Ersatzbank:

Tim Schrick, Niklas Withofs, Luca Esposito, Rotosson Kanu, Avanesh Satheskumar und Phil Wanninger.

Trainer: Bekim Kastrati.

Aufstellung FC Büderich

Robin Offhaus – Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum (84. Semjon Etienne Sarpong), Gabriel-Eromose Imoiseza (75. Christos Venos), Elias Oubella, Kaies Alaisame (62. Glayne Wago), Oscar James Callan, Oliver Tomasz Dessau, Dion Gutaj, Maximilian Köhler (88. Roman William Callan), Jan Niklas Kühling.

Ersatzbank:

Joshua Tackenberg, Ilias Bouassaria, Jacob Sami Jawad, Noah Sevinmez und Jiyan Alessio Karakis.

Trainer: Sebastian Siebenbach.