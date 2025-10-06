In Unterrath passt beim FC Wülfrath alles

SG Unterrath – 1.FC Wülfrath 0:3 (0:1). Der zweite Saisonsieg und wieder auf des Gegners Platz: Von Beginn gingen die Wülfrather beherzt zur Sache, arbeiteten gut gegen den Ball. Und belohnten sich für eine starke Offensivleistung. „Dass wir dabei wieder einmal einige Torchancen liegen ließen, war diesmal nicht entscheidend. Zumal auf unsere Abwehr, die in den letzten vier Pflichtspielen nur ein Gegentor zuließ, erneut hundertprozentig Verlass war. Unser Team übernahm früh die Initiative und hat heute fast alles richtig gemacht“, lobte Chefcoach Joscha Weber den couragierten Auftritt seiner Elf.

Die verzeichnete bereits nach sechs Minuten Torchance Nummer eins, als Payam Safarpour-Malekabad den Schuss von „Saki“ Xiros klasse parierte. Unterraths Schlussmann zeichnete sich im weiteren Spielverlauf noch einige Male aus, hatte aber auch Glück, dass der Schuss von Florian Schikowski von einem seiner Abwehrkollegen gerade noch von der Torlinie gekratzt wurde und der Freistoß von Daniel Ivezic am Pfosten landete (22.).

Die Gäste bestimmten bis zur Halbzeit das Geschehen. Safarpour-Malekabad lenkte den Direktschuss von Robin Köhler nach Zuspiel von Youssef El Boudihi gerade noch über den Querbalken (25.), später kam Gian-Luca Bühring nach einer gelungenen Kombination nicht zu einem kontrollierten Abschluss. Das machte Maik Bleckmann in der 44. Minute besser. Nach einer präzisen Schikowski-Ecke köpfte der Kapitän zur Führung ein. „Maik hat sich für seine zuletzt stets vorbildlichen Leistungen diesmal mit einem Tor belohnt. Obwohl das als Abwehrchef ja nicht zu seiner Kernkompetenz zählt“, stellte Weber schmunzelnd fest.

Die Gäste blieben auch in Durchgang zwei weitgehend spielbestimmend. Bühring (53.) scheiterte zunächst ebenso am aufmerksamen SGU-Torsteher wie später Xiros. Nur gegen das 2:0 (61.) von Ivezic nach dem exakt in die Tiefe gespielten Bleckmann-Freistoß war kein Kraut gewachsen. Damit war die Partie aber noch nicht entschieden. „Unterrath versuchte es oft mit langen Bällen, aber die haben wir gut weg verteidigt. Aber wir mussten schon auf der Hut sein, bekamen in zwei, drei brenzligen Situationen immer noch einen Fuß dazwischen“, so Weber im Rückblick auf die Phase vor dem entscheidenden dritten Treffer.

Und da war ja noch Torhüter Marvin Oberhoff, der die beste Düsseldorfer Möglickeit (78.), einen Schuss in die kurze Ecke, gerade noch abwehrte. Erst mit dem dritten Gegentor, das Jacob Sami Jawad in der 82. Minute erzielte, war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Eine Energieleistung des FCW-Zugangs vom SC Velbert, der, nach eigener Balleroberung und Zuspiel auf Schikowski, zügig in Richtung zweiter Pfosten unterwegs war und dort das Spielgerät mit einem feinen Drop-Kick im gegnerischen Gehäuse unterbrachte.

„Ein Gesamtlob an unser Team, das sich für einen engagierten Auftritt endlich wieder mit einem Dreier belohnt hat. Wir haben geduldig gespielt, den Gegner oft schon früh attackiert und durch eine geschlossene Teamleistung überzeugt. Die Jungs haben endlich zeigen können, was fußballerisch und auch mental in ihnen steckt. Es hat alles gepasst“, urteilte Weber.