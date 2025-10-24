In Unterföhring zählt jetzt nur noch Ergebnisfußball

Beim Auswärtsspiel gegen TSV Murnau will Unterföhring mit Ergebnisfußball die Abstiegszone in der Landesliga weiter auf Abstand halten.

Andreas Faber ist ein Fußballliebhaber, mutig und er zockt auch gerne. Das alles ist gerade aber so gar kein Thema beim FC Unterföhring, für den es nicht um frechen Offensivfußball geht. Nach einer bislang mittelprächtigen bis schlechten Saison braucht der Landesligist Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Deshalb reist er nun auch zum TSV Murnau (Samstag, 16 Uhr) mit dem Plan, Ergebnisfußball auf den Platz zu bringen.

Der Unterföhringer Trainer sieht seine Mannschaft wieder etwas weiter als vor ein paar Wochen. Mit einem Remis in Rosenheim und dem Heimsieg gegen Garmisch hat Unterföhring zumindest die sechs Punkte Differenz zur Abstiegsrelegation gehalten, aber sicher ist noch gar nichts. Bei den Murnauern, die kürzlich noch auf Rang zwei standen, wäre ein Punkt schon ganz in Ordnung.

Personell läuft es gerade alles andere als rund. Zwischenzeitlich bekam Faber so viele Absagen, dass er das Training gleich ganz absagte. Der letzte Rest war ein zu kleiner Kreis, um sinnvoll arbeiten zu können. In Murnau rechnet Andreas Faber aber wieder mit etwa 14 verfügbaren Spielern. Das ist dann zumindest die Hälfte des Kaders. Gerade defensiv kann es wieder eng werden, weil beispielsweise Abwehrchef Sahin Bahadir noch fraglich ist.

Faber ist ein Riesenfan von Darius Awoudja, den er als marschierenden Außenverteidiger sieht. Mangels Personal wird derzeit aber nicht marschiert. Awoudja wurde gegen Garmisch in der Innenverteidigung benötigt und daran ändert sich auch nichts.

Auch vorne geht es derzeit mehr um das Funktionieren als um die Entwicklung großer Pläne. Mittelstürmer Jakob Klaß ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht so weit und Fabian Porr kann angeschlagen derzeit auch maximal als Joker mitmachen. In der Sturmspitze ist der schnelle Marvin Kretzschmar bis auf Weiteres gesetzt. Sein Tor gegen Garmisch machte er in allerbester Mittelstürmer-Manier. In Murnau wird der FCU wohl eher auf Konter lauern und da passt Speerspitze Kretzschmer ganz gut ins Bild.

Die Murnauer haben sich in den vergangenen Wochen bis auf den zweiten Platz hochgearbeitet, aber dann gab es den Rückschlag. Man verlor 2:5 bei Kellerkind Karlsfeld. Das zeigt dem FC Unterföhring, dass die Trauben hoch hängen, aber eben nicht unerreichbar sind. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Antonio, S. Bahadir (Orth), Awoudja, Filotas – B. Bahadir, Gümüs (Marian), Tokoro, Larisch, Fischer – Kretzschmer.