In Unterföhring wartet Herkulesaufgabe auf Grünwald

– Foto: Sven Leifer

Angesichts der personellen Situation bei den Grün-Weißen ist die Tabellensituation derzeit nicht das beherrschende Thema. Unter der Woche gab es Saisonaus fünf und sechs durch schwere Verletzungen. Leon Sammer wurde mit gerissenen Innen- und Außenbändern plus Knorpelschaden bereits operiert. Bei der Sprunggelenksverletzung von Nick Starke ist derzeit noch offen, ob auch da eine Operation nötig ist. Klar ist bereits, dass die beiden Langzeitverletzten vier bis fünf Monate pausieren müssen.

Über einen Mangel an Spektakel kann sich niemand beschweren in den Landesliga-Spielen mit Beteiligung des TSV Grünwald . Allerdings reichten zehn Tore in den jüngsten drei Spielen nur zu fünf Punkten. Und nun wartet mit dem unberechenbaren FC Unterföhring (Samstag, 13.30 Uhr) eine andere Mannschaft, die gerne mit offenem Visier kickt.

Im Gegenzug sind Michael Hutterer und Gabriel Wanzeck wieder zurück auf dem Fußballplatz. Beide könnten in Unterföhring wieder im Kader stehen. Trainer Florian de Prato betont aber, dass man aktuell nur einen Bruchteil des personellen Potenzials auf den Platz bringt. „Die anderen Vereine sehen immer nur unseren Kader.“ Grünwald hat zwar weiterhin elf richtig gute Kicker auf dem Platz, aber die fehlenden Leistungsträger kann man nicht einfach so ersetzen.

Nach zuvor drei Spielen ohne Sieg tat das wilde 5:3 gegen Karlsfeld natürlich gut. Bei sechs Punkten Rückstand zum Relegationsplatz zwei mit einem absolvierten Spiel mehr darf Grünwald keinen Boden mehr verlieren, wenn es im Rennen um die Bayernliga bleiben möchte. „Diese Rechnerei juckt mich nicht groß“, sagt de Prato, „wir müssen jetzt einfach unsere Hausaufgaben machen und dann weitersehen.“ Er warnt zudem vor Unterföhring: „Das wird für uns eine Herkulesaufgabe.“ Warnendes Beispiel ist das letzte Heimspiel der Wundertüten-Mannschaft aus der Tabellenmitte. Da hat man den Aufstiegsaspiranten Hallbergmoos mit 5:2 und Traumtoren aus dem eigenen Stadion geschossen. (nb)