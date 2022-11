„In unserer aktuellen Situation ist das natürlich Glück“ - SV Planegg bekommt Sieg am grünen Tisch SVP verlässt damit die Abstiegszone

Der SV Planegg hat am grünen Tisch drei Punkte für die Partie gegen Tabellenführer Wacker München zugesprochen bekommen.

Planegg – Auf einmal sieht die Tabellensituation für Fußball-Kreisligist SV Planegg-Krailling gar nicht mehr ganz so katastrophal aus wie noch zu Beginn der Woche. Plötzlich steht der SVP einen Platz vor der Abstiegszone und hat drei Punkte mehr auf dem Konto – und das, obwohl die Mannschaft von Coach Andreas Budell seither überhaupt kein Spiel absolviert hat. Allerdings wurden ihr nachträglich drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen – und zwar ausgerechnet aus der Partie gegen den vormaligen Spitzenreiter FC Wacker München, der dadurch den Platz an der Sonne einbüßte.

Was war passiert? Im Duell zwischen Wacker und dem SVP vor drei Wochen, in dem sich die Gastgeber 3:2 durchgesetzt hatten, war ihnen ein personeller Fehler unterlaufen. Der FCW wechselte einen Spieler ein, der zwar theoretisch spielberechtigt gewesen wäre, aber nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. „Das hat wohl jemand vergessen. Man kann Spieler nach dem Spiel sogar noch eine Zeit lang nachträglich melden, aber das ist offensichtlich nicht passiert“, erklärt SVP-Coach Budell. Planegg legte Protest ein und bekam den Sieg zugesprochen. „In unserer aktuellen Situation ist das natürlich Glück“, sagt Budell.