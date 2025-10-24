In Ungarn: wichtiger Test für die FLF-Frauen

Am Freitagabend bestreiten die „Rout Léiwinnen“ ein nicht unwichtiges offizielles Freundschaftsspiel in Budapest gegen Ungarn. Die Gastgeberinnen rangieren auf Platz 47 der Weltrangliste, Luxemburg als Aufsteigerinnen in die Nations League B auf Rang 110. Auf Europa reduziert trennen beide Teams immerhin noch achtzehn Plätze.

Die Begegnung wird eine Standortbestimmung, die Trainer Dan Santos genauso für sein Team wollte. „Es ist ein Maßstab, um zu wissen, was im Februar und März auf uns zukommt“ hatte er im Rahmen einer Pressekonferenz vor neun Tagen erklärt. Arbeitsbedingt reiste Santos erst einen Tag später als sein Team in die ungarische Hauptstadt.