In Ungarn: wichtiger Test für die FLF-Frauen

Am Freitagabend bestreiten die „Rout Léiwinnen“ ein nicht unwichtiges offizielles Freundschaftsspiel in Budapest gegen Ungarn. Die Gastgeberinnen rangieren auf Platz 47 der Weltrangliste, Luxemburg als Aufsteigerinnen in die Nations League B auf Rang 110. Auf Europa reduziert trennen beide Teams immerhin noch achtzehn Plätze.
Die Begegnung wird eine Standortbestimmung, die Trainer Dan Santos genauso für sein Team wollte. „Es ist ein Maßstab, um zu wissen, was im Februar und März auf uns zukommt“ hatte er im Rahmen einer Pressekonferenz vor neun Tagen erklärt. Arbeitsbedingt reiste Santos erst einen Tag später als sein Team in die ungarische Hauptstadt.
Man erwartet physisch starke Gegnerinnen, die ein variables System spielen können und als stärker als die FLF-Auswahl einzuschätzen sind. Spielerinnen aus der deutschen Frauen-Bundesliga oder aus der englischen Profiliga sprechen für sich, doch mit z.B. Laura Miller (Nürnberg/D) und Charlotte Schmit (Sporting/P) ragen auch auf Luxemurger Seite einige Akteurinnen heraus.
Die Reise nicht mit angetreten hat die erkrankte Andreia Faria, ansonsten seien alle an Bord, wie uns Trainer Santos am Freitagmorgen wissen ließ. Ein Spiel auf Wettkampfniveau wird es deshalb, weil die Partie für die Weltrangliste zählen wird und so auch einen gewissen Einfluss auf die Setzlisten kommender Auslosungen haben kann. Anpfiff im Budapester Hidegkuti-Nandor-Stadion ist um 18 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.