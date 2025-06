– Foto: Andre Peters

In Uevekoven kehrt Historisches wieder Die Sportfreunde Uevekoven krönten eine grandiose Aufholjagd auf den zwischenzeitlichen Spitzenreiter Kohlscheid mit dem Meistertitel und dem Aufstieg. Trainer Daniel Marschalk hat das vor 20 Jahren selbst erlebt.

Die Sportfreunde Uevekoven sind als Meister der Saison 2024/25 in der Bezirksliga mit Bravour in die Landesliga aufgestiegen. Als Cheftrainer Daniel Marschalk die Mannschaft vor vier Jahren übernahm, spielte sie noch in der B-Liga. Nach den Aufstiegen in die Kreisliga A und in die Bezirksliga ist die jetzige Meisterschaft und der damit verbundene Landesliga-Aufstieg somit die Krönung des Uevekovener Höhenflugs der vergangenen Jahre.

Der heute 47-jährige Daniel Marschalk kennt sich da aus, kickte er doch vor über 20 Jahren selbst für die Sportfreunde in der Landesliga. Nach zwei Jahren Zugehörigkeit ging es dann aber wieder zurück in die Bezirksliga. Mit der jetzigen Mannschaft will der Trainer Marschalk aber schon etwas länger oben bleiben: „Im ersten Jahr da möglichst schnell für die zum Klassenerhalt nötigen Punkte sorgen und dann sehen wir weiter“, so der Erfolgstrainer. Und der ist natürlich über Meisterschaft und Aufstieg zurecht stolz. „Was die Jungs in der Rückrunde geleistet haben, nötigtschon Respekt ab. Schließlich haben sie da nicht nur den Neunpunkte-Rückstand aus der Hinrunde auf Spitzenreiter Kohlscheid wettgemacht, sondern sind nach dem 2:2 am 28. Spieltag in Welldorf-Güsten schon vorzeitig Meister geworden“, bilanziert Marschalk.

Und was die Mannschaft so spielerisch alles drauf hat, bewies sie zuvor in der Winterpause, als man unter anderem das in der Region so renommierte und hoch dotierte Hallen-Masters in Aachen gegen höherklassige Gegner gewann. Auch das sollte der Mannschaft mächtig viel Auftrieb für die so erfolgreiche Rückrunde gegeben haben. „Lässt man mal die dann noch folgenden beiden Schlusspartien gegen Richterich (2:5) und in Hilfarth (2:6) außen vor, ist diese Leistung der gesamten Mannschaft nicht hoch genug zu bewerten, und da schließe ich den gesamten Kader mit ein. Denn ich glaube, dass gerade dieser Zusammenhalt, das füreinander Einstehen, die Grundlage für den sportlichen Erfolg gewesen ist“, so Trainer Daniel Marschalk.