In Überzahl nicht belohnt

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben am fünften Spieltag der UEFA Women’s Champions League eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Beim Auswärtsspiel in Madrid unterlag die Mannschaft von Stephan Lerch Gastgeber Real Madrid mit 0:2 (0:1). Trotz zahlreicher Chancen und einer kompletten Halbzeit in Überzahl blieben die Grün-Weißen ohne Torerfolg. Für die Spanierinnen trafen Maria Mendez (19.) und Linda Caicedo (67.).

Der VfL startete engagiert und hatte durch Ella Peddemors bereits in der zweiten Minute eine Großchance, deren Abschluss knapp über das Tor ging. Kurz darauf setzte Camilla Küver nach einem Huth-Freistoß einen wuchtigen Kopfball aufs Tor, doch Reals Keeperin Misa parierte stark (5.).

Nach dem guten Beginn geriet Wolfsburg jedoch nach einem Standard in Rückstand: Nach einer Ecke köpfte Maria Mendez zum 1:0 für Real ein (19.). Die Spanierinnen blieben gefährlich, während die Wölfinnen über ihre Flügelspielerinnen weiter Druck machten. In der Nachspielzeit vor der Pause sah Reals Verteidigerin Maelle Lakrar nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (45.+2).

Mit einer Spielerin mehr versuchte Wolfsburg nach der Pause, das Spiel zu drehen, doch die entscheidende Durchschlagskraft fehlte. Linda Caicedo nutzte in der 67. Minute einen schnellen Gegenangriff und erhöhte nach einem Solo auf 2:0. Die eingewechselte Cora Zicai hatte später die beste Chance für die Wölfinnen, doch ihr Schuss wurde geblockt (76.). In der Nachspielzeit wurde es nochmals turbulent: Reals Jokerin Iris Ashley traf Torhüterin Stina Johannes bei einem ungestümen Einsatz am Kopf und sah die Rote Karte (90.+3).

Stimmen zum Spiel

Stephan Lerch:

„Wir sind gut gestartet und hatten unsere Möglichkeiten, haben sie aber nicht genutzt. Am Ende fehlte uns die Konsequenz, um das Spiel in Überzahl zu unseren Gunsten zu drehen. Es ist eine bittere Niederlage, weil mehr möglich gewesen wäre.“

Die Wölfinnen bleiben in der Champions League damit unter Druck. Nach dem anstehenden Bundesligaspiel in Nürnberg empfängt der VfL am kommenden Mittwoch den FC Chelsea in der Volkswagen Arena – ein richtungsweisendes Duell im Kampf um den Viertelfinaleinzug.