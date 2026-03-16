In Überzahl: Moosinning unterliegt dem TSV Rohrbach

FC Moosinning gegen TSV Rohrbach – Foto: Christian Riedel

Das Trainerteam musste die Startelf im Vergleich zu den vergangenen Spielen auf mehreren Positionen umbauen. Während der zuletzt starke Marco Esposito urlaubsbedingt fehlte, kehrte Kapitän Stefan Haas wieder in die Mannschaft zurück. Zudem rückte Lucas Hones für Maxi Schmid in die Anfangsformation, während die Brüder Aziz und Mo Abdane die Positionen von Chris Häusler und Mateus Hones übernahmen.

Nach zwei Derbysiegen zum Auftakt der Rückrunde riss beim FC Moosinning die Siegesserie. Die Mannschaft von Chris Ball und Freddy Obermeier musste sich dem TSV Rohrbach 0:2 (0:2) geschlagen geben.

Rohrbachs Rushiti trifft doppelt gegen den FCM

Mo Abdane stand auch zu Beginn mehrmals im Mittelpunkt. Nach einer Flanke von Lucas Hones ging sein Kopfball knapp am Pfosten vorbei. In der 17. Minute brachte er Gästespieler Maximilian Merkl im eigenen Strafraum zu Fall, worauf Schiedsrichter Marcel Buchhorn auf Strafstoß entschied – ein sehr fragwürdiger Pfiff aus Sicht der Gelb-Schwarzen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Erduart Rushiti zur Rohrbacher Führung. Doch es kam noch bitterer für die Hausherren: Maxi Völke verlor im Aufbauspiel als letzter Mann den Ball, und erneut war es Rushiti, der den Fehler zur 2:0-Führung der Gäste nutzte.

Nur zwei Minuten später folgte der nächste Aufreger der Partie. Gästekapitän Daniel Rückert setzte auf der Außenbahn zu einer harten Grätsche an und traf seinen Gegenspieler. Der Unparteiische zückte die rote Karte, sodass der FCM ab der 38. Spielminute in Überzahl spielte. In der Halbzeitpause folgte die nächste Hiobsbotschaft: Torwart Aaron Siegl musste angeschlagen in der Kabine bleiben. Für ihn stand in der zweiten Halbzeit Daniel Auerweck zwischen den Pfosten.

Freistoß von Killer trifft die Latte

Auch im zweiten Durchgang hatte Moosinning viel Ballbesitz, während Rohrbach kompakt verteidigte. Allerdings wussten die Hausherren mit der Überzahl und dem Ballbesitz oft zu wenig anzufangen. Den Torschrei auf den Lippen hatten die Moosinninger beim Freistoß von Tobi Killer, doch der Ball prallte nur von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. Mitte der zweiten Hälfte forderte der FCM zudem einen Handelfmeter, doch die Pfeife blieb stumm.

Kurz vor Schluss erzielte Moosinning nach einem schnell ausgeführten Freistoß den vermeintlichen Anschlusstreffer, doch die Ausführung wurde zurückgepfiffen. Der anschließende Freistoß ging neben das Tor. Am Ende blieb es bei der 0:2-Heimniederlage. Die Gastgeber hätten wohl noch eine Stunde spielen können, ohne an diesem Tag einen Treffer zu erzielen. (flh)