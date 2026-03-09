In Überzahl: Lindwedel kassiert späten Ausgleich im Teufelsmoor

Der SV Lindwedel-Hope hätte nur zu gerne die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise genommen. Immerhin lag der SVLH nicht nur lange in Führung, sondern geriet im zweiten Abschnitt auch noch in Überzahl. Der SV Blau-Weiß Bornreihe schlug dann aber spät doch noch zurück.
Die Partie war erst wenige Minuten alt, als Fabian Woitschek für die Gäste einen Strafstoß verwandelte (5.). Daraufhin gelang es Lindwedel, den Vorsprung lange ohne größere Mühe zu verteidigen. Schließlich sah auch noch Bornreihes Justin Sauermilch die Ampelkarte, sodass der SVLH in Überzahl geriet (55.).
Während die Gäste nicht zum entscheidenden Schlag ausholen konnten, blieben die Blau-Weißen im Spiel und kamen doch noch zum Ausgleich. Jeremy da Rocha Nunes kam aus dem Rückraum eingelaufen und platzierte seinen Abschluss aus zentraler Position clever gegen die Laufrichtung des Torhüters, um für den 1:1-Endstand zu sorgen (89.).