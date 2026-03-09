In Überzahl: Lindwedel kassiert späten Ausgleich im Teufelsmoor

– Foto: Steffi Rathje

Der SV Lindwedel-Hope hätte nur zu gerne die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise genommen. Immerhin lag der SVLH nicht nur lange in Führung, sondern geriet im zweiten Abschnitt auch noch in Überzahl. Der SV Blau-Weiß Bornreihe schlug dann aber spät doch noch zurück.