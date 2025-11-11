In Überzahl entführt Rot am See drei Punkte

Zwar erspielten sich die Platzherren von Beginn an Feldvorteile, konnten aber aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft kein Kapital daraus schlagen. Die beste Gelegenheit vor der Pause besaßen gar die Gäste, als Emmanuel Forson aus spitzem Winkel am TSV-Torhüter scheiterte. In der Folge kamen die Gäste besser zur Geltung, was natürlich auch an der gelb-roten Karte für Tobias Pelzer lag, die der TSV-Spielertrainer für eine vermeintliche Schwalbe kurz vor dem Halbzeitpfiff sah. Davon unbeeindruckt, wären die Gastgeber kurz nach dem Wechsel beinahe in Führung gegangen, als ein Distanzschuss von Anton Walber an die Latte klatschte. Danach ging es zwar hin und her, aber die Gäste spielten ihre Überzahl immer besser aus, und Emmanuel Forson erzielte nach energischer Vorarbeit von Lucas Uhl das 1:0. Praktisch im Gegenzug Riesenglück für die Gäste, denn nach einem Eckstoß faustete Bica den Ball an einen Gegenspieler, von dem aus das Leder haarscharf am rechten Pfosten vorbeiflog. Kurz darauf besorgte Benjamin Früh, der nach einem unwiderstehlichen Dribbling von Forson aus wenigen Metern entschlossen zum 2:0 vollendete, die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit machte der zur Halbzeit eingewechselte Lars Köber bei seinem ersten Saisoneinsatz mit dem 3:0 vollends den Deckel drauf. Mit diesem am Ende doch noch deutlichen Sieg machten die Mannen von Marius Constantinescu einen Sprung auf den 6. Tabellenplatz.