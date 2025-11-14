Die Sportfreunde Neuwerk bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze aus. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

In Tönisberg: Spiel endgültig für Neuwerk gewertet Vor über zwei Monaten wurde die Partie zwischen Tönisberg und Neuwerk abgebrochen, da das Flutlicht ausging. Gegen das erste Urteil hatte Tönisberg Berufung eingelegt. Ohne Erfolg.

Das vergangene Wochenende bescherte den Sportfreunden Neuwerk gleich zwei Siege: Den einen auf dem Platz, ein deutlicher 4:1-Erfolg gegen Fortuna Dilkrath, den anderen per Mitteilung des Verbandssportgerichts. Denn bis dato fehlte der Partie vom 29. August gegen den VfL Tönisberg noch eine offizielle Wertung – nun geht das Spiel mit einem 2:0 für die Sportfreunde in die Saisonbilanz ein. „Wir sind froh, dass wir die sportlich verdienten Punkte nun bei uns haben und das lange Warten ein Ende hat“, sagt Neuwerks Vorsitzender Roger Neumann.

Die Partie musste damals in der Nachspielzeit auf der Tönisberger Anlage vom Schiedsrichter abgebrochen werden, weil sich das Flutlicht automatisch um 22 Uhr abgeschaltet hatte und nicht reaktivieren ließ. Neuwerk führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Das Spiel beschäftigte im Anschluss das Bezirkssportgericht. Es ging nun um die Frage, ob der VfL Tönisberg über die Zeitschaltuhr Bescheid wusste und somit den Spielabbruch hätte verhindern können. Und das Gericht sah schließlich eine sogenannte Pflichtverletzung der Tönisberger als begründet an. Die Spielwertung ging an Neuwerk. Widerspruch ohne Erfolg

Die Verantwortlichen in Tönisberg wollten das wiederum nicht akzeptieren und legten schriftlichen Widerspruch ein. So landete der Fall bei der nächsthöheren Instanz, dem Verbandssportgericht. Dieses bestätigte in seiner Verkündung am 9. November das Urteil des Bezirkssportgerichts. Diese hatte zuvor eine Fahrlässigkeit aufseiten der Tönisberger festgestellt. In der beabsichtigten Entscheidung wurde darauf verwiesen, dass die Partie von den Tönisbergern im Vorfeld bewusst auf den Freitagabend, 20 Uhr, verlegt worden sei. Entsprechend hätten Vorkehrungen getroffen werden müssen, um das Spiel auch zu Ende zu bringen. So zog das Gericht auch die Sportplatz-Benutzungsordnung der Stadt Kempen zurate, in der festgehalten ist, dass Umkleiden bis 22 Uhr und Sportplätze bis 22.30 Uhr zu verlassen seien.