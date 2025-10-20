Thannhausens Keeper Liridon Rrecaj vertraute nicht nur auf seine Fangkünste, sondern ging auch ins Dribbling gegen den Günzburger Emirhan Aglar. – Foto: Thomas Braun

In Thannhausen fallen beide Tore vom Punkt Kreisliga-Duell gegen den FC Günzburg endet 1:1 +++ Türk Gücü Lauingen feiert in Scheppach ein Schützenfest +++ Neumünster gewinnt das Derby gegen Glött Verlinkte Inhalte KL West Ziemetshsn. FC Günzburg Thannhausen SC Bubesheim + 10 weitere

Die TSG Thannhausen muss in der Kreisliga West den Kontakt zur Spitze etwas abreißen lassen, das Heimspiel gegen den FC Günzburg endete mit einem. Während Spitzenreiter TSV Offingen beim SV Neuburg mit 3:1 gewann und der SC Bubesheim den TSV Ziemetshausen mit 3:1 bezwang. Spekatkulär war das Gastspiel von Türk Gücü Lauingen beim SV Scheppach.



Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 120 Das 1:1 zwischen der TSG Thannhausen und dem FC Günzburg war letztlich gerecht. Zwar war die TSG zunächst spielbestimmend und hatte durch Mateusz Staron (9.) eine große Torchance, dann aber schlug der FCG zu. Emirhan Aglar verwandelte einen Elfmeter in der 43. Minue zur Führung. Doch wenig später glich Davor Grmaca für Thannhausen aus - ebenfalls per Elfmeter. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv, es gab viele Zweikämpfe und Fouls. In der Nachspielzeit sah TSGler Arlind Berisha noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 110 Im Die Partie beim TSV Balzhausen wurde zu einer klaren Angelegenheit für den SC Altenmünster, der sich mit 6:0 durchsetzte. In der 10. Minute verwandelte Baton Morina einen Elfmeter zum 0:1. Morina legte in der 27. und 30. Minute zwei weitere Treffer nach, wobei das 0:3 per Kopf fiel. Niklas Rigel erhöhte in der 34. Minute sogar auf 0:4. Morina, der an diesem Tag nicht zu stoppen war, erzielte in der 48. und 55. Minute zwei weitere Tore.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 150 Gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Ziemetshausen setzte sich der SC Bubesheim mit 3:1 durch Die ersten Minuten gehörten den Gästen, doch Glogger scheiterte in der 12. Minute an Bubesheims Keeper Zeiser. Ab der 28. Minute musste der TSV auf Fendt verzichten, der nach einem harten Foul von Sailer verletzt vom Platz musste. Kurz vor der Pause gelang Orhan Cimen in der 40. Minute das 1:0 für Bubesheim, als er einen Schuss von Onay unhaltbar abfälschte. Nach der Halbzeit dominierte Bubesheim, Jan Wiedemann erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Nur vier Minuten später fiel das 3:0 durch Tibor Petrik, der nach einer Hereingabe von Onay nur noch einschieben musste. Ziemetshausen gelang in der 72. Minute durch Julian Riederle, der einen Abpraller verwertete, nur noch eine Ergebniskorrektur.Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 150

Valentin Jaumann (rechts) vom SSV Neumünster behauptete sich erfolgreich gegen den Glötter Philipp Strehle. – Foto: Karl Aumiller



Schiedsrichter: Robert Kandemir (Thannhausen) - Zuschauer: 115 Der SSV Neumünster-Unterschöneberg gewann das Derby gegen die SSV Glött knapp mit 1:0. Das einzige Tor der Partie fiel in der 31. Minute. Simon Weschta bediente Philipp Hetsch mit einem präzisen Pass in die Schnittstelle, der im Eins-gegen-Eins souverän abschloss und den Ball ins obere Eck beförderte. Trotz intensiver Bemühungen der Glötter, den Rückstand noch wettzumachen, blieb es beim 1:0 für Neumünster.Schiedsrichter: Robert Kandemir (Thannhausen) - Zuschauer: 115



Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 100 Im Erlenbachstadion erlebten die Fans ein einseitiges Duell zwischen dem SV Scheppach und Türk Gücü Lauingen, das sich ausgesprochen torhungrig zeigte und mit 9:0 gewann. In der 4. Minute eröffnete Ömer Güzel den Torreigen, als er nach einer Vorlage von Hakan Kaya zum 0:1 traf. Venhar Neziri erhöhte in der 27. Minute. Nur drei Minuten später traf Ghazi Askar zum 0:3, es folgte ein lupenreier von Sahin Tasdelen (33., 43. und 45. Minute), der damit schon vor der Pause auf 0:6 stelltte. Nach der Gelb-Roten Karte für Andreas Czejka in der 48. Minute waren die Scheppacher nur noch zu zehnt und Türk Gücü dominierte weiter das Geschehen. Yigitcan Yüce (58.), Jonas Wiedenmann (61.) und Manuel Kasakowski (76.) erzielten die weiteren Tore zum 0:9-Endstand.Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Raphael Egg (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 150 Der Tabellenführer TSV Offingen kam beim SV Neuburg/Kammel zu einem 3:1-Erfolg. Ismail Bülbül sorgte in der 12. Minute nach einer Vorlage von Gabriel Danzl für die Führung des Favoriten. David Süß ließ nach einer halben Stunde die Chance zum 0:2 liegen, als er einen Elfmeter verab. Doch der zweite TSV-Treffer war nur aufgeschoben. Nach der Pause war Vincent Bucher zur Stelle und markierte das 0:2 (48.). Kilian Kustermann verkürzte für Neuburg zwar per Elfmeter (65.), doch Bülbül stellte in der 81. Minute den alten Abstand wieder her.Schiedsrichter: Raphael Egg (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 150