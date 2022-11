In Tegernheim gibt’s eine Trainer-Wunschlösung „Warum etwas ändern, wenn es passt“: Landesligist will mit Trainerduo weitermachen

Mit einer 2:5-Niederlage beim neuen Rangdritten in Bad Kötzting verabschiedete sich der FC Tegernheim vergangenen Samstag in die Winterpause. Mit 19 Punkten (6/1/14) aus 21 Partien steht der FCT aktuell auf Rang 15, einem von drei Abstiegs-Relegationsplätzen. Jetzt reifen Pläne, wie es weitergehen soll.

Nach der Trennung von André Kleinknecht hatten interimsweise Thomas Seitz und Thomas Semmelmann den Trainerjob übernommen. Seitz ist zugleich mit Jürgen Bauer als sportlicher Leiter aktiv, Semmelmann war zuvor Co-Trainer. Das Duo startete mit einem 1:0-Heimsieg gegen Kareth und überraschte mit einem 2:1-Sieg in Roding. Im dritten Spiel führte die Mannschaft daheim bis zur 80. Minute mit 1:0 gegen Osterhofen. Dennoch ging die Partie mit 1:2 verloren. In Bad Kötzting lag man zur Pause bereits mit 0:3 hinten, bevor der FCT eine Aufholjagd startete. Novakovic und Kandsperger brachten das Team auf 2:3 heran, bevor Kötzting mit zwei späten Treffern den Deckel draufmachte und dann doch einen 5:2-Heimsieg bejubelte.

Die U 15 glänzt in der BOL

Die Winterpause wollten die Verantwortlichen nutzen, um einen neuen Cheftrainer zu verpflichten. Semmelmann sollte wieder in die Rolle des Co-Trainers schlüpfen, Thomas Seitz sich auf seine Aufgaben in der sportlichen Leitung konzentrieren. Letzterer coacht ja zudem die U15 des FC Tegernheim, in der auch sein Sohn spielt. In der BOL belegt die C-Jugend mit 21 Punkten (6/3/2) zur Winterpause einen hervorragenden vierten Tabellenrang.

Seitz‘ Kompagnon in der sportlichen Leitung, Jürgen Bauer, hätte bereits eine Idee, wer die Tegernheimer Landesliga-Mannschaft in die so wichtige Restrückrunde führen soll. „Die aktuelle Konstellation ist hervorragend. Alle ziehen mit, im Training ist Zug drin. Ich habe mit vielen Spielern gesprochen, die allesamt mit der aktuellen Lösung sehr zufrieden sind“, analysiert Bauer. „Sicherlich gibt es Trainer auf dem Markt, die der Aufgabe gewachsen sind, aber warum etwas ändern, wenn es passt.“