In Tarforst kommt es zum Duell der Ungeschlagenen

Nach dem 1:3 in Sirzenich möchte der FSV Salmrohr wieder dreifach punkten. „Wir müssen höllisch aufpassen: Am letzten Spieltag der vergangenen Saison haben wir mit 0:1 gegen Lüxem verloren und deshalb noch ein bisschen was gutzumachen. Wir gehen mit einem guten Plan in die Partie, wollen zielstrebig sein und die volle Punktzahl einfahren“, sagt Salmrohrs Trainer Frank Thieltges. Noah Wrusch, Nico Hansen und Jan Mombach fehlen verletzt. „Gegen die stärkste Offensive der Liga wollen wir die Räume eng machen, kompakt stehen, aber unsere Umschaltmomente nutzen“, hofft Lüxems Trainer Nico Hubo auf den zweiten Coup im Salmtal. Lukas Follmann ist zurück, Jonas Adams aus beruflichen Gründen außen vor.

Der Spitzenreiter empfängt mit Sirzenich den ärgsten Verfolger zum Ligagipfel. „Wir sind der Favorit und wollen das auch von Beginn an zeigen. Unser Ziel ist es, Sirzenich durch frühes Pressing zu Fehlern zu zwingen und ihre Offensivstärke nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Bringen wir unsere Stärken konsequent auf den Platz, können den nächsten Sieg einfahren“, lässt Tarforsts Trainer Patrick Zöllner durchblicken. Elias Heitkötter, Christoph Nickl, Moritz Hannappel (alle verletzt) und Aaron Baltes (Urlaub) müssen passen. „Gelingt es uns, eine ähnlich starke Leistung wie beim 3:1 gegen Salmrohr zu zeigen und Tarforsts Schlüsselspieler zu neutralisieren, können wir sie in Bedrängnis bringen“, gibt sich Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer zuversichtlich, die Serie von sechs Partien ohne Niederlage fortsetzen zu können. Tim Laudwein kehrt aus einer Verletzung zurück.

SG Franzenheim – SG Ellscheid (Samstag, 18.15 Uhr, Rasenplatz Schöndorf)

„Trotz der Personalengpässe wollen wir versuchen, dagegenzuhalten und punktemäßig nachzulegen. Derzeit gehen wir auf dem Zahnfleisch, wollen das mit Kampf und Leidenschaft kompensieren“, berichtet Franzenheims Trainer Thomas Werhan. Kevin Greilich, Timo Neumann, Benny Schettgen und Luca Franzen (Knieverletzungen) fallen längerfristig aus. Zudem fehlt Lucas Jungandreas gelbrot-gesperrt. „Franzenheim ist durch seine groß gewachsenen Spieler bei Standards immer brandgefährlich. Wir wollen aggressives Pressing, eine kontrollierte Offensive und viel Energie an den Tag legen“, fordert Ellscheids Spielertrainer Markus Boos, auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Matthias Alt (Adduktoren) und Anton Minninger (Rotsperre) müssen passen.

SV Niederemmel – SG Geisfeld (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Piesport)

„Nach vier Unentschieden wollen wir endlich den ersten Dreier einfahren. Geisfeld kommt über den Kampf und seine Physis. Ein Schlüssel wird sein, mehr Chancen als zuletzt zu kreieren und diese effektiv zu nutzen“, so Niederemmels Spielertrainer Sascha Kohr. Alexander Christ, Luca Hermandung (beide verletzt) und Christoph Beyer (Urlaub) sind außen vor, während Mark Sonnek und Eric Hagen (fehlten wegen Erkältungen) zurück sind. Für Geisfelds Coach Björn Probst wird die Woche zu einem Härtetest. Nach dem Nachholspiel gegen den SV Schleid am Donnerstag (Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), wartet nur drei Tage später das Gastspiel beim Mitaufsteiger an der Mosel. „Wir wollen den Schalter umlegen, 90 Minuten vollen Einsatz zeigen und unbedingt punkten“, fordert Probst den vollen Fokus. Lorenz Scherer, Max Cronauer und Felix Michels müssen verletzungsbedingt passen.

TuS Mosella Schweich – SG Ruwertal/Gutweiler (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Schweich)

Platz acht genügt nicht den Ansprüchen der Mosella. Trainer Thomas Schleimer fordert, die gute Heimbilanz auszubauen. „Auswärts schaffen wir es noch nicht, nachhaltig zu punkten. Doch zu Hause möchten wir nichts anbrennen lassen und auch einen starken Gegner wie Ruwertal besiegen“ Julius Kalweit, Eliah Dick, Niklas Cillien, Marco Steffen (alle verletzt) und Jens Schneider (Urlaub) sind für Sonntag kein Thema. „Schweich hat eine spielstarke Mannschaft, die sehr gut organisiert und mit vielen überdurchschnittlichen Spielern besetzt ist. Das wird eine Mammutaufgabe“, erwartetet Ruwertals Trainer Bastian Jung einen heißen Tanz am Winzerkeller. Fabian Faber, Tobias Krämer (beide Muskelfaserriss in der Wade) und Fynn Martin (Oberschenkelbeschwerden) fallen aus.

SV Schleid – SG Wiesbaum (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Ungeachtet des Ausgangs des gestrigen Nachholspiels in Geisfeld betont Schleids Spielertrainer Taner Weins: „Es gilt, wieder unsere Primärtugenden zu zeigen und mit einem mutigen Fußball Konstanz in unsere Leistungen bekommen.“ Wegen Rotsperren müssen Veron Pandozzi und Enrico Schwall pausieren. Gianluca Bohr (berufsbedingt) sowie Nils Scholtes und Bryan Chen sind privat verhindert. „Wollen wir unseren Negativlauf beenden, benötigen wir Zweikampfstabilität, körperliche Frische und Tempo über die Außenbahnen“, so SG-Spielertrainer Marco Michels. Janek Kill und Rafael Ismailov fehlen weiterhin langzeitverletzt.

SG Zewen – SG Saartal Irsch (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Langsur)

„Wille und Einsatz müssen definitiv stimmen, damit wir nach dem Spiel feiern dürfen. Dafür sollten wir uns defensiv genauso reinhängen wie zuletzt in Berndorf (1:0), denn Saartal bringt stets eine Menge Tempo, Energie und Intensität mit“, fordert Zewens Co-Trainer Daniel Maes Geschick und Zweikampfhärte. Tim Höfer, Lukas Görgen (beide nach Erkältung), Sahel Djedda, Fallou Diagne (beide nach dem Urlaub) sowie Simon Blasius (nach Rotsperre) sind wieder an Bord. „Wir sind guter Dinge, dass wir in Langsur punkten können, um uns im oberen Drittel festzusetzen“, fordert Saartal-Sportchef Philip Kramp nach dem 1:2 im Heimspiel gegen Tarforst nun einen Auswärtssieg.

SV Mehring – SV Tawern (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Mehringer Lay)

Mehrings Co-Trainer Manuel Hubo appelliert an das Team, endlich die Trendwende zu schaffen und die ersten Punkte zu sammeln. „Wir müssen jetzt alles mobilisieren und als Mannschaft zusammenstehen. Der Verein steht komplett hinter dem Team und dem Trainer. Es gibt keine andere Marschrichtung, als gegen Tawern zu punkten.“ Das Schlusslicht der Liga zu unterschätzen, verbietet sich für Tawerns Coach Benny Leis: „Wir lassen uns von der Tabellensituation nicht täuschen und müssen alles investieren, um als Sieger vom Platz zu gehen. Es gilt, von der ersten Minute an konzentriert zu sein.“ Jonathan Konrad und Luca Grün kehren aus Verletzungen zurück, Michael Fantes‘ Einsatz ist aufgrund einer Knöchelverletzung fraglich.

Bezirksliga Mitte

SG Westum – TuS Ahbach (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Löhndorf)

Für Ahbachs Trainer Roger Stoffels geht es darum, wieder die Grundtugenden auf den Platz zu bringen. „Die Jungs haben gegen Metternich (2:2) gezeigt, dass es nur über Mentalität, Motivation und Laufbereitschaft geht. Denn ausschließlich fußballerische Attribute reichen keinesfalls aus, da ich diese Liga spieltechnisch stärker als die Weststaffel einschätze. Westum habe ich gegen Metternich und Emmelshausen gesehen. Sie haben ein gutes Umschaltspiel, die Innenverteidiger besitzen eine gute Lufthoheit“, erwartet der Ostbelgier viel Arbeit. Nico Clausen fehlt urlaubsbedingt, Michael Schüler aus beruflichen Gründen. Nils Müller befindet sich im Aufbautraining. Wegen einer Muskelverhärtung ist Jan Müller fraglich. Leon Nahrings ist nach einer Bänderüberdehnung wieder startklar.