»In Summe zu wenig«: SpVgg SV Weiden chancenlos

Michael Riester, Trainer der SpVgg SV Weiden, sah eine klare Niederlage im vorletzten Spiel der Vorbereitung. – Foto: Redaktion Schwandorf

Eine klare Niederlage musste sich die SpVgg SV Weiden beim vorletzten Auftritt dieser Wintervorbereitung eingestehen. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz verlor das Riester-Aufgebot am Mittwochabend mit 2:5 (0:3) gegen den spielstarken Bayernliga-Kontrahenten FC Ingolstadt II, der die Unzulänglichkeiten der Heimelf eiskalt aufzeigte. Erst um 19 Uhr wurde die Partie DJK Vilzing gegen ASV Burglengenfeld angepfiffen.



Von einem Gradmesser der Vorbereitung hatte Weidens Chefcoach Michael Riester im Vorfeld gesprochen. Heraussprang aus Sicht der Nordoberpfälzer eine deutliche Niederlage. Die U21 des Drittligisten agierte spielstark, nutzte die Fehler des Gegners schamlos aus, führte bereits nach elf Minuten mit 2:0. Bis kurz nach Wiederbeginn zog Ingolstadt gar auf 4:0 davon. Aus Weidener Sicht deutete sich ein Debakel an. Dieses wurde es zumindest nicht, weil sich die erfolgreichen Niklas Lang und Jahi Sylejmani für die Hausherren in die Statistik eintrugen. Nichtsdestotrotz zeigte sich Weidens Trainer nicht zufrieden mit diesem vorletzten Vorbereitungsmatch: „In Summe war das zu wenig. Auch wenn wir immer wieder gute Ansätze im Spiel hatten, bekamen wir hinten zu einfache Tore. Wenn man gegen eine sehr spielstarke Ingolstädter Truppe nicht die nötige Lauf- und Zweikampfquote an den Tag legt, hat man vor allem auf Kunstrasen keine Chance. Aber wir haben noch eine Woche Zeit, um genau diese Elemente in unser Spiel zu bekommen“, sagte Riester nach dem Spiel.







Mehr zur Begegnung in Kürze...