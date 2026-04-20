– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen hat gegen den VfR Evesen mit 1:2 verloren, zeigte jedoch vor allem in der Schlussphase eine deutliche Leistungssteigerung. Während Sulingens Trainer Stefan Rosenthal die Niederlage als verdient einordnete, übte Evesens Coach Burak Buruk trotz des Erfolgs deutliche Kritik an seiner Mannschaft.

Evesen war früh in Führung gegangen: Shaalan Khairi traf bereits in der 4. Minute zum 1:0. „Das war nicht der Plan. Wir wollten lange die Null halten“, erklärte Rosenthal. Der Treffer sei nach einem Distanzschuss gefallen: „Unser Torwart ist beteiligt, aber es war ein Flatterball, nass, schwierig zu halten – irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte.“

„2:1-Niederlage, in Summe verdient, weil Evesen über 65, 70 Minuten die bessere Mannschaft war“, sagte Rosenthal nach der Partie. Die Gäste hätten das Spiel kontrolliert, „viel Ballbesitz“ gehabt und defensiv wenig zugelassen. Auch wenn klare Torchancen selten geblieben seien, „geht der Sieg in Ordnung“.

Nach der Pause setzte sich dieses Bild zunächst fort. „In der zweiten Halbzeit waren wir zunächst wieder unterlegen, weil Evesen das sehr sauber und schnell gespielt hat.“ Der zweite Treffer fiel folgerichtig: Paskal Fichtner erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. „Etwas unglücklich, weil wir den Ball mehrfach klären konnten, er aber immer wieder vor die Füße von Evesen fiel.“

In der Folge blieb der Tabellenzweite spielbestimmend, ohne viele klare Abschlüsse zu erzeugen. „Danach war Evesen spielbestimmend, hatte aber kaum klare Chancen. Mir hat bei uns etwas der Mut gefehlt, offensiver zu agieren“, so Rosenthal.

Erst danach kam Sulingen besser ins Spiel. „Nach dem 0:2 nach einer Stunde sind wir mehr Risiko gegangen“, sagte Rosenthal. Der Anschlusstreffer durch Maksim Ditmann (81.) brachte die Partie noch einmal ins Wanken: „Dann hat Evesen gewackelt, ist aber nicht gefallen.“

Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich und hatten die große Gelegenheit dazu: „Wir hatten durch Rico Löhmann die große Chance zum 2:2, der Ball geht aber knapp links vorbei.“

Trotz der späten Druckphase blieb es beim Auswärtssieg für Evesen. „Am Ende bringt Evesen das Spiel über die Zeit und gewinnt verdient. Damit können wir leben“, sagte Rosenthal. Gleichzeitig hob er die Moral seiner Mannschaft hervor: „Hut ab vor der Mannschaft, wie sie nach der englischen Woche ab der 70. Minute nochmal zurückgekommen ist und alles reingeworfen hat.“

Evesens Trainer Buruk bewertete die Leistung seines Teams deutlich kritischer: „Ganz, ganz schlechter Auftritt von uns.“ Trotz früher Führung habe seine Mannschaft „überhaupt nicht ins Spiel gefunden“. „Sulingen hatte viel mehr Spielanteile und hat das besser gemacht“, sagte Buruk.

Auch nach dem 2:0 habe sich das Bild nur teilweise verbessert: „Danach hatten wir eigentlich die Kontrolle und müssen das 3:0 machen.“ Stattdessen wurde es in der Schlussphase noch einmal eng: „Zehn Minuten vor Schluss bekommen wir dann den Gegentreffer und es wird nochmal eng.“

Das Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Im Nachhinein bin ich mit dem Spiel absolut nicht zufrieden. Wir können froh sein, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.“ Besonders die Schlussphase habe ihm missfallen: „Sulingen war deutlich aktiver, hatte eine zweite Luft, wir haben nur noch verteidigt.“

In der Tabelle bleibt der VfR Evesen mit 56 Punkten auf Rang zwei und hält Anschluss an Spitzenreiter SC Twistringen. Der FC Sulingen steht mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Platz sieben.

FC Sulingen – VfR Evesen 1:2

FC Sulingen: Thorben Klöcker, Dennis Könker, Lukas Lohmeyer, Jonas Lengauer, Luca Robin Rosenthal (88. Alexander Kues), Jarno Kastens (69. Hugo Noske), Marvin Zawodny, Rico Lüllmann, Josia Krüger (27. Bennet Grunert), Frithjof Lohmeier (71. Christian Zerfowski), Ricardo Scholtes (60. Maksim Ditmann) - Trainer: Stefan Rosenthal - Co-Trainer: Fynn-Jannik Semper - Co-Trainer: Benjamin Barth

VfR Evesen: Christian Förster, Gabriel Khalaf, Philipp Spannuth, Fin Alack, Emilio Enzi (57. Jiyan-Devtan Cetin), Lennard Heine, Paskal Fichtner (81. Serhat Merdoglou), Cedric Schröder, Luca Sanapo (93. Hassan Ghonaim), Shaalan Khairi, Civan Ertem (65. Nico Stolte) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

Schiedsrichter: Julius Lempfer

Tore: 0:1 Shaalan Khairi (4.), 0:2 Paskal Fichtner (60.), 1:2 Maksim Ditmann (81.)