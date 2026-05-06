In Stätzling und Durach ist die Luft raus

Die beiden letzten noch offenen Nachholspiele in der Landesliga Südwest sind absolviert, dabei gab es für den FC Stätzling (1:3 gegen den SV Manching) und den VfB Durach (0:2 gegen den TSV Jetzendorf) Heimniederlagen. Was für Durach besonders bitter ist, denn die Oberallgäuer wären mit einem Erfolg auf den zweiten Platz geklettert. Allerdings spricht die Formkurve gegen den VfB Durach, der nur eines der vergangenen neun Spiele gewinnen konnte. Auch beim FC Stätzling, der seit vier Partien sieglos ist, scheint die Luft raus zu sein.
Das effektivere Team war der SV Manching, der sich beim FC Stätzling mit 3:1 durchsetzte. In der ersten Halbzeit sah es für den FCS noch gut aus, der Aufsteiger war der Führung näher. Umso überraschender kamen die Oberbayern durch eine perfekte Direktabnahme von Rainer Meisinger zum 0:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Schweiger aus kurzer Distanz. Als Sebastian Graßl einen Konter mit dem 0:3 abschloss, war dies eine Vorentscheidung. Stätzling konnte zwar durch einen direkt verwandelten Eckball von Paul Iffarth verkürzen, die Möglichkeiten zum Anschlusstreffer konnten in der Schlussphase Alexander Meixner und Markus Böck nicht nutzen. (bidi, red) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Rainer Meisinger (35.), 0:2 Daniel Schweiger (46.), 0:3 Sebastian Graßl (63.), 1:3 Paul Iffarth (72.)
Bis Mitte März lief beim VfB Durach vieles rund, besonders zuhause war das Team von Trainer Julian Feneberg eine Macht. Doch davon ist zurzeit kaum etwas zu spüren, der TSV Jetzendorf präsentierte sich griffiger und gewann mit 2:0.
Dazu kommt noch Pech, denn nach der Jetzendorfer Führung durch Florian Kobold verpasste Marco Faller den Ausgleich. Der Ball landete am Pfosten. Im zweiten Abschnitt ging der Schuss von Niklas Eggensperger nur knapp über die Latte. Im Gegenzug machte es Stefan Stöckl besser, als er den Ball zum 0:2 im VfB-Netz versenkte.
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Florian Kobold (26.), 0:2 Stefan Stöckl (67.)