In Stätzling und Durach ist die Luft raus

Freud und Leid: Während die Stätzlinger Spieler frustriert am Boden liegen, freuen sich die Manchinger überschwänglich über den Treffer zum 2:0 durch Daniel Schweiger. – Foto: Adrian Goldberg

Die beiden letzten noch offenen Nachholspiele in der Landesliga Südwest sind absolviert, dabei gab es für den FC Stätzling (1:3 gegen den SV Manching) und den VfB Durach (0:2 gegen den TSV Jetzendorf) Heimniederlagen. Was für Durach besonders bitter ist, denn die Oberallgäuer wären mit einem Erfolg auf den zweiten Platz geklettert. Allerdings spricht die Formkurve gegen den VfB Durach, der nur eines der vergangenen neun Spiele gewinnen konnte. Auch beim FC Stätzling, der seit vier Partien sieglos ist, scheint die Luft raus zu sein.