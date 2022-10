So möchten die Sonthofer auch im Spitzenspiel gegen den VfL Kaufering jubeln. Mit einem Sieg würden die Oberallgäuer an die Tabellenspitze zurückkehren. – Foto: Dieter Latzel

In Sonthofen geht es um die Spitze Landesliga-Schlagerspiel gegen Kaufering steigt beim FCS +++ Im Tabellenkeller will Schwabmünchen die rote Laterne weiterreichen

Spitzenspiel in Sonthofen, Kellerduell in Hollenbach - der 15. Spieltag in der Landesliga Südwest bietet zwei Brennpunkte. Wobei die größere Aufmerksamkeit zweifellos dem Gipfeltreffen im Oberallgäu gilt. Dort will der Aufsteiger VfL Kaufering den Spitzenplatz verteidigen, braucht dazu allerdings zumindest einen Punkt beim 1. FC Sonthofen. Lachender Dritter könnte der Tabellendritte FC Kempten sein, der mit einem Heimsieg gegen den SC Olching auf jeden Fall um einen Rang nach oben klettern würde. Die rote Laterne leuchtet derweil beim TSV Schwabmünchen. Wobei das Schlusslicht mit einem Sieg beim TSV Hollenbach diese weiterreichen würde - entweder an die Hollenbacher oder an den TV Erkheim.

Der Kader des. 1. FC Sonthofen hat sich vor dem Spitzenspiel verkleinert. Markus Sichler, der zuletzt in der Sommervorbereitung zum Einsatz kam, will sportlich etwas kürzer treten und ist mit sofortiger Wirkung zum Bezirksligisten FC Oberstdorf gewechselt, wo er nach der Winterpause in Punktspielen auflaufen darf. Etwas anders ist die Situation bei Tom Liebherr, der zum Landesligisten Fortuna Regensburg wechseln möchte. Ob dies bereits im Winter oder erst zur neuen Saison passiert, ist noch ungeklärt. Weil Liebherr aber seinen Lebensmittelpunkt nach Regensburg verlagert hat, wird er dem FCS bestenfalls eingeschränkt zur Verfügung stehen. FCS-Trainer Benjamin Müller richtet derweil seinen Fokus auf das Duell mit dem VfL Kaufering: „Es ist ein absolutes Topspiel. Viele haben vor der Saison nur von unserem starken Kader gesprochen. Aber wenn man die Liga kennt, sieht man, wie viele ehemalige Regionalliga- und Bayernliga-Spieler Kaufering hat. Sie zehren noch vom Schwung aus dem Aufstieg und haben unglaubliches Selbstvertrauen.“

Es wird ein Gradmesser werden für Kaufering, doch „es ist nicht der erste für uns“, sagt Trainer Benjamin Enthart. Und bislang habe seine Mannschaft in diesen Topspielen immer gut ausgesehen, das soll auch in Sonthofen der Fall sein. Allerdings muss Enthart auf Marcel Lex verzichten, der beruflich verhindert ist. Zudem wird Thomas Hasche länger pausieren müssen: Er hat sich einen Außenbandriss zugezogen. „Für ihn ist es ein richtiges Seuchenjahr, er ist sicher froh, wenn dieses Jahr rum ist“, sagt Enthart, und ergänzt: „Unser Kader ist groß genug, wir können das kompensieren.“ (red, mm) Lokalsport LT

Morgen, 15:00 Uhr FC Ehekirchen Ehekirchen TSV 1860 Weißenburg Weißenburg 15:00 PUSH

Obwohl der FC Ehekirchen noch nie ein Pflichtspiel gegen den TSV Weißenburg bestritten hat, sind die Mittelfranken FCE-Spielertrainer Simon Schröttle nicht völlig fremd: „Sie verfügen über eine gut organisierte und disziplinierte Hintermannschaft, ein schnelles Umschaltspiel und haben vor allem im Mittelfeld Spieler mit hohem individuellen Niveau.“ Es wird also keine leichte Aufgabe für die Ehekircher.

Ein Update gibt es derweil bei Nicolas Ledl: Der Kapitän befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Frühjahr auf dem Weg der Besserung. Auch wenn er möglicherweise schon in wenigen Wochen wieder einsatzbereit wäre, wird sein Comeback sich vermutlich in die Rückrunde hinauszögern, da man ihm Zeit geben möchte und dabei kein Risiko eingehen will. (man) Lokalsport NR

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen in der Partie ds FV Illertissen II gegen den TSV Jetzendorf aufeinander. Nach einer ganzen Serie von Niederlagen gelang den Jetzendorfern zuletzt gegen Hollenbach (2:0) wieder ein Sieg. Umgekehrte Vorzeichen bei den Gastgebern, sie verließen nach einem Zwischenspurt und drei Siegen in Folge gegen Ehekirchen (1:2) den Platz erstmals wieder als Verlierer. Die eigenen Aktionen besser ausspielen und die Arbeit gegen den Ball intensivieren, hat sich Illertissens Trainer Sven Ackermann auf seiner To-do-Liste notiert. Im Spiel gegen Ehekirchen habe das zuletzt nicht so gut funktioniert. Trainer Ackermann selbst kann den Fokus, nach seiner Aushilfstätigkeit beim Regionalligateam des FVI wieder völlig auf seine Landesligatruppe legen. (jürs) Lokalsport IZ

Simon Fischer (links) trifft mit dem TSV Hollenbach im Kellerduell auf den TSV Schwabmünchen. Ob er da den Ball auch so behaupten kann wie gegen die Kemptener Jeremy Holzer (Mitte) und Thilo Wilke? – Foto: Konrad Schwendinger

„Natürlich müssen wir verhindern ans Tabellenende zu rutschen - gerade in einem Heimspiel“, so Coach Daniel Zweckbronner, der mit dem TSV Hollenbach das Schlusslicht TSV Schwabmünchen erwartet. Zu wenig Einsatz- und Laufbereitschaft seien die Hauptgründe für die teils klaren Hollenbacher Niederlagen der vergangenen Wochen. „Wir müssen über unsere Schmerzgrenze hinausgehen, sonst werden wir nicht mehr viele Punkte in dieser Saison holen“, so Zweckbronner, der sich trotz des Negativlaufs zuversichtlich gibt: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, die Jungs waren sehr engagiert. Aber das müssen sie auch wieder auf den Platz bringen. Wir brauchen wieder ein Erfolgserlebnis.“

Ähnlich ergeht es dem TSV Schwabmünchen. „Wir müssen von uns aus mehr Stabilität zeigen und in den Zweikämpfen noch stärker werden. Es ist ein Männersport, da muss man auch mal mutiger in die Zweikämpfe gehen“, appelliert Coach Esad Kahric. Personell plagen ihn immer noch ein paar Sorgen: „Es sind ein paar Kranke und ein paar Verletzte vorhanden. Ich kann noch nicht sagen, ob am Wochenende jemand zurückkehren kann, oder ob jemand neues dazukommt. Gerade in der jetzigen Zeit kann es immer sein, dass Spieler ausfallen, doch eine Grippe, Corona oder andere Infekte.“ (nzf, vb) Lokalsport AN / Lokalsport SZ

Morgen, 15:00 Uhr FC Kempten FC Kempten SC Olching SC Olching 15:00 PUSH

Dass sich der FC Kempten vor dem Heimspiel gegen den SC Olching in Lauerstellung zur Spitze befindet, hat durchaus seine Gründe. Der FCK stellt die drittbeste Offensive, die Defensive zählt zu den Top 5. Das dies kein Zufall ist, wollen das Team um Spielertrainer Thilo Wilke nun eben auch gegen die Oberbayern unter Beweis stellen.

Die kleine Erfolgsserie des FC Memmingen II von zwei Siegen wurde mit der vermeidbaren 2:3-Niederlage beim SC Olching gestoppt. Nun geht es gegen den SC Oberweikertshofen, eine weitere Mannschaft.

Die Corona-Zeit verbrachten die Oberbayenr in der Bezirksliga und kehrten im Sommer nach zwei Spielzeiten in die Landesliga zurück. Und wie, der SCO befindet sich im oberen Tabellendrittel und ließ zuletzt mit dem 3:1 beim 1. FC Sonthofen aufhorchen. Die Memminger U21 ist wieder auf einen Relegationsrang zurückgefallen, obwohl auch in Olching laut FCM-Trainer Besim Miroci Einsatz und Spielweise durchaus gestimmt haben: „Aber wir müssen unsere individuellen Fehler abstellen.“ (ass)

Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II SV Mering SV Mering 14:00 PUSH

Für die SpVgg Unterhaching II ist es eine Premiere. Im 14. Spiel der außer Konkurrenz antretenden Drittliga-Reserve ist es der allererste Heimauftritt. Um mitspielen zu dürfen, hatten die Unterhachinger allen Gegnern den Verzicht auf das Heimrecht angeboten. Der SV Mering ist nun der erste Klub, der davon keinen Gebrauch macht. Aus gutem Grund, denn den Meringern steht ihr eigenes Gelände wegen Bauarbeiten nicht für Punktspiele zur Verfügung. Weshalb alle Heimspiele bislang im Friedberger Landkreisstadion ausgetragen wurden. Da in der Partie ohnehin keine Punkte vergeben werden, spielt der Austragungsort für den MSV keine Rolle - und so fahren die Meringer eben in den Unterhachinger Sportpark.

Wenn es zuhause nicht läuft, dann müssen die Punkte eben auswärts geholt werden. Das ist jedenfalls die Ausgangssituation für den TV Erkheim, der sene beiden Saisonsiege jeweils in der Fremde feierte und deshalb auch nicht mutlos zum favorisierten TSV Gilching fährt. Allerdings bleibt die personelle Lage bei den Unterallgäuern weiter angespannt. Von den Langzeitverletzten kehrt keiner zurück, zusätzlich fallen Maximilian Seitz und wohl Philipp Jöchle aus.