Trainer Pascal Gos spricht offen über die außergewöhnliche Situation. „Normalerweise hätte ich gesagt, das ist ein absoluter Pflichtdreier gegen Kissenbrück. Ist es auch so. Aber stand jetzt reisen wir da mit acht Spielern von der ersten Herren an.“ Ob es überhaupt zu einer kompletten Startelf reicht, ist unklar. „Zwei, drei sind noch ein Fragezeichen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, werden es elf. Den Rest müssen wir mit der zweiten aufstocken.“

Die Gründe für die personelle Notlage sind vielfältig. „Ich spiele mein Leben lang Fußball, aber so etwas wie diese Saison habe ich noch nie erlebt.“ Verletzungen, Sperren, lange Ausfälle. Der Wendessener Coach schildert eine Belastungsphase, die an den Kräften des gesamten Vereins nagt. „Jeder, der verletzt ist, ist ein Langzeitverletzter. Jeder, der gesperrt ist, spielt mindestens zwei oder drei Spiele nicht.“

Trotz dieser Umstände lehnt Gos jede Schonung ab. Er verweist auf die moralische Verpflichtung seiner Mannschaft. „Uns ist klar, dass die Erwartungshaltung ganz klar darauf liegt, dass wir gegen Kissenbrück gewinnen.“ Zumal Kissenbrück mit 65 Gegentoren und nur einem Saisonsieg bislang weit hinter der Liga mithält. Der Trainer möchte die Herausforderung nicht durch externe Faktoren relativieren. „Genau in solchen Phasen zeigt sich, aus welchem Holz ein Team geschnitzt ist.“

Und genau hier schöpft Gos Zuversicht. „Ich glaube, meine Truppe ist aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt.“ Der Coach kündigt an, das Spiel mit konsequenter Zielsetzung anzugehen. „Wir werden das Spiel angehen mit der Marschrichtung drei Punkte. Ganz klar.“

Für Kissenbrück wiederum bietet sich eine seltene Gelegenheit. Nach einer schwierigen Hinrunde mit nur einem Punkt aus den letzten neun Partien könnte der dezimierte Gegner aus Wendessen eine Chance darstellen, um ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zu senden.

Auf Wendessen wartet ein Pflichtsieg unter erschwerten Bedingungen. Auf Kissenbrück wartet ein Spiel, dessen Ausgang in dieser Konstellation offener sein könnte als die Tabelle suggeriert.