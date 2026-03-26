In Singen zählt für Bissingen nur noch der Befreiungsschlag

Schwierige Ausgangslage Bietigheim-Bissingen reist mit 18 Punkten als Tabellen-17. nach Singen. Der Rückstand auf Hollenbach auf Rang 16 beträgt sechs Zähler, auf die nächsthöheren Plätze noch mehr. Singen steht mit 29 Punkten auf Platz elf und damit deutlich günstiger da, ist aber ebenfalls nicht in einer völlig sorgenfreien Zone. Für den FSV 08 ist die Rechnung klar: Ohne Punkte wird der Abstand nach unten und oben kaum noch kleiner.

Rückblick auf das vergangene Wochenende

Das 1:6 gegen den Karlsruher SC II hat die Probleme des FSV 08 erneut offen offengelegt. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Bleart Dautaj blieb die Partie nur bis zur Pause offen, ehe sie nach dem Seitenwechsel klar kippte. Auch Singen musste zuletzt eine deutliche Niederlage hinnehmen und verlor beim FC Nöttingen mit 1:6. Beide Mannschaften gehen also nach einem schweren Rückschlag in diese Begegnung, wobei Bietigheim-Bissingen deutlich stärker unter Ergebnissdruck steht.

Hinspiel als Gegenbild

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison gewann der FSV 08 mit 3:0. Emre Yalcin brachte Bietigheim-Bissingen in Führung, Alexander Götz und Max Stumm entschieden die Partie in der Schlussphase. Das Hinspiel zeigt, dass der FSV 08 gegen diesen Gegner durchaus Lösungen finden kann. Es liegt allerdings schon einige Zeit zurück und steht in deutlichem Kontrast zur aktuellen Form und Tabellenlage.