In Singen zählt für Bissingen nur noch der Befreiungsschlag

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer weiteren Partie unter hohem Druck. Am Sonntag tritt die Mannschaft beim Türkischen SV Singen an und braucht im Abstiegskampf dringend ein Ergebnis. Nach dem 1:6 gegen den Karlsruher SC II ist die Lage noch angespannter geworden. Auch der Gegner kommt allerdings aus einer deutlichen Niederlage und geht nicht mit Stabilität in dieses Duell.
Schwierige Ausgangslage
Bietigheim-Bissingen reist mit 18 Punkten als Tabellen-17. nach Singen. Der Rückstand auf Hollenbach auf Rang 16 beträgt sechs Zähler, auf die nächsthöheren Plätze noch mehr. Singen steht mit 29 Punkten auf Platz elf und damit deutlich günstiger da, ist aber ebenfalls nicht in einer völlig sorgenfreien Zone. Für den FSV 08 ist die Rechnung klar: Ohne Punkte wird der Abstand nach unten und oben kaum noch kleiner.
Rückblick auf das vergangene Wochenende
Das 1:6 gegen den Karlsruher SC II hat die Probleme des FSV 08 erneut offen offengelegt. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Bleart Dautaj blieb die Partie nur bis zur Pause offen, ehe sie nach dem Seitenwechsel klar kippte. Auch Singen musste zuletzt eine deutliche Niederlage hinnehmen und verlor beim FC Nöttingen mit 1:6. Beide Mannschaften gehen also nach einem schweren Rückschlag in diese Begegnung, wobei Bietigheim-Bissingen deutlich stärker unter Ergebnissdruck steht.
Hinspiel als Gegenbild
Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison gewann der FSV 08 mit 3:0. Emre Yalcin brachte Bietigheim-Bissingen in Führung, Alexander Götz und Max Stumm entschieden die Partie in der Schlussphase. Das Hinspiel zeigt, dass der FSV 08 gegen diesen Gegner durchaus Lösungen finden kann. Es liegt allerdings schon einige Zeit zurück und steht in deutlichem Kontrast zur aktuellen Form und Tabellenlage.
Was in Singen gefordert ist
Aus Sicht von Bietigheim-Bissingen wird entscheidend sein, das Spiel wieder geordneter und widerstandsfähiger zu gestalten. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen zu viele Gegentore kassiert und sich Spiele immer wieder in kurzen Phasen entgleiten lassen. Gegen Singen braucht der FSV 08 deshalb vor allem defensive Stabilität, um überhaupt eine Grundlage für Punkte zu schaffen. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht des FSV 08 Bietigheim-Bissingen.