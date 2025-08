In „sicheres Fahrwasser“: Waldram will in der neuen Saison „gesicherten Mittelfeldplatz“

Fünf Jahre Abstiegskampf sind genug. Deshalb wollen sich die Kreisliga-Fußballer der DJK Waldram diese Saison frühzeitig in „sicheres Fahrwasser“ begeben. Jedenfalls formuliert Trainer Benedikt Buchner einen „gesicherten Mittelfeldplatz“ als Ziel für die am Freitag beginnende Spielzeit.

Der 30-Jährige, der im Sommer seine aktive Karriere beim FC Penzberg in der Bezirksliga beendet hat, ist so etwas wie ein äußeres Zeichen, dass die Verantwortlichen in Waldram nach den zuletzt recht nervenzehrenden Jahren einen neuen Weg einschlagen wollen. Statt erfahrener, stilistisch aber hier und da etwas aus der Mode gekommener Trainer, soll ein unbedarfter Neuling frischen Wind bringen. Das scheint zu fruchten. „Es fühlt sich aktuell ganz gut an“, erklärt Buchner auf die Frage, wie er seine ersten Wochen als Coach empfinde. „Aber die Jungs machen es mir auch einfach. Es macht riesig Spaß. Jeder will etwas erreichen, jeder zieht mit, die Trainingsbeteiligung ist gut, genauso die Intensität. Ich kann bisher nur Positives berichten.“