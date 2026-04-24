In sechs Spielklassen für einen Verein: "Ein Mann für Alle(s)"

– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Mit seiner Einwechslung im Verbandsliga-Gastspiel beim SSV Havelwinkel Warnau (0:3) hat Toni Litzke ein besonderes Kunststück vollbracht, das wohl nur wenige Fußballer in Sachsen-Anhalt von sich behaupten können. Litzke sei "Ein Mann für Alle(s)", schrieben die Zorbauer in einem Social-Media-Beitrag über den Routinier.

Denn der 37-Jährige hat mit seiner Hereinnahme für Martin Krause in Warnau ein weiteres Debüt hingelegt: So kam Toni Litzke zum ersten Mal für die - personell aktuell arg gebeutelten - Zorbauer in der Verbandsliga zum Einsatz. Die höchste Spielklasse in Sachsen-Anhalt ist damit die sechste verschiedene Liga, in der Litzke für die Blau-Weißen auflief. Zum Spielerprofil:

Etatmäßig ist der Routinier als Spielertrainer bei der SG Wengelsdorf/Zorbau II in der Kreisliga tätig. Für die Zweit- und Drittvertretung des Vereins sammelte Litzke in den letzten anderthalb Jahrzehnten bereits zahlreiche Einsätze von der Kreisklasse bis zur Landesklasse. Darüber hinaus half er für die Zorbauer in der vergangenen Saison bereits zweimal in der Oberliga auf. Nun feierte Litzke auch sein Verbandsliga-Debüt für die Blau-Weißen. "Ob er nochmal für die Regionalliga aufläuft, bleibt abzuwarten", schrieb der Club scherzhaft.

SV Blau-Weiß Zorbau gegen BSV Halle-Ammendorf im Livestream

Ob am Sonnabend im Heimspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf (live und exklusiv übertragen auf mz.de) ein weiterer Verbandsliga-Einsatz für Toni Litzke hinzukommen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin ist die SG Wengelsdorf/Zorbau II am selben Tag bei der SG Reichardtswerben/Markwerben gefordert.

Für alle Abonnenten der digitalen Mitteldeutschen Zeitung oder des "Sport in Halle"-Streamingabos ist der Livestream kostenlos.

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