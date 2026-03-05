„In sechs Heimspielen gelangen sechs Siege bei nur einem Gegentor"

Der TSV Wustrau führt die Tabelle in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin mit Stolz an. Abteilungsleiter Max Döbbelin äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Heimbilanz, personellen Wechseln und der Brisanz im kommenden Topspiel.
Intensive Vorbereitung in Lindow
Der Winter wurde beim Spitzenreiter effizient genutzt. „Am 03.02. fand der Trainingsauftakt unserer Mannschaft statt“, berichtet der Abteilungsleiter Fußball des TSV Wustrau, Max Döbbelin. Trotz der nicht optimalen Witterung konnte das Team „überwiegend auf dem Kunstrasenplatz in Lindow trainieren und insgesamt fünf Testspiele bestreiten“. Ein besonderes Kraftpaket für die Rückrunde schnürte der Verein im Februar: „Vom 20.02. bis zum 21.02. absolvierte die Mannschaft zudem ein Kurztrainingslager im Sport- und Bildungszentrum Lindow, um sich intensiv auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten.“
Makellose Heimbilanz und Fan-Euphorie
Die sportliche Bilanz des Tabellenführers lässt die Herzen der Anhänger höherschlagen. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden“, betont Döbbelin. Bis auf einen Ausrutscher gegen den BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 konnte man in jedem Spiel punkten. Besonders die Festung Wustrau beeindruckt die Konkurrenz: „In sechs Heimspielen gelangen sechs Siege bei lediglich einem Gegentor.“ Getragen wird dieser Erfolg von einer leidenschaftlichen Kulisse: „Durchschnittlich 237 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Heimspiele.“ Zudem steht der Klub im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs und trifft dort auf den FSV Veritas Wittenberge/Breese II.
Geschlossenheit als Erfolgsgeheimnis
Hinter den nackten Zahlen steckt ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl. Laut Max Döbbelin ist „die Integration der zahlreichen Neuzugänge sowie des neuen Trainerteams zu Beginn der Saison sehr erfolgreich verlaufen“. Die Harmonie im Team war sofort greifbar: „Bereits in der ersten Trainingseinheit war deutlich zu erkennen, dass die Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Spielfeldes.“ Selbst personelle Rückschläge konnten diese Einheit nicht erschüttern. „Was angesichts unseres großen Kaders kaum ins Gewicht fällt, ist die Vielzahl an Verletzungen, die die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf kompensieren musste.“
Brisanz und Rivalität im Topspiel
Nach der Winterpause geht es für den TSV Wustrau sofort in die Vollen. Nach dem Pokalspiel in Wittenberge wartet in der Liga ein echter Kracher. „Als Tabellenführer trifft unsere Mannschaft auf den Zweitplatzierten SV 90 Fehrbellin.“ In diesem Topspiel geht es um mehr als drei Punkte. Die „Rivalität um die sportliche Vorherrschaft in der Gemeinde Fehrbellin“ verleiht der Begegnung laut Döbbelin „zusätzliche Brisanz“. Dass die Region für dieses Duell brennt, zeigte bereits das Hinspiel, welches Wustrau vor 442 Zuschauern für sich entschied.
Personelle Wechsel im Winter
Auch im Kader gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Mit Bastian Uckrow kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Er durchlief die Nachwuchsabteilung der Wustrauer, wechselte dann zum SV Union Neuruppin 1990 und war zuletzt bei der A-Junioren Spielgemeinschaft MSV 1919 Neuruppin/SV Schwarz-Rot Neustadt aktiv. „Er schloss sich wieder unserem Verein an“, freut sich Döbbelin. Dagegen verlässt Erik Michaelis den Verein in Richtung MSV Priepert. Grund hierfür ist die „Verlagerung seines Lebensmittelpunktes“, was den sportlichen Wechsel folgerichtig macht.
Spannung im Titel- und Abstiegskampf
Der Blick auf die Tabelle verspricht ein Herzschlagfinale. Im Rennen um die Meisterschaft sieht Max Döbbelin neben seinem Team den SV 90 Fehrbellin, den SV Union Neuruppin sowie den SV Eiche 05 Weisen. „Die Ausgeglichenheit an der Tabellenspitze sorgt dafür, dass in direkten Duellen jede Mannschaft in der Lage ist, Punkte zu holen“, so der Abteilungsleiter. "Im Tabellenkeller kämpfen nach aktuellem Stand der SV Eintracht Alt Ruppin II, die SG Stahl Wittstock, der FC Blau Weiß Wusterhausen sowie der Meyenburger SV Wacker um den Klassenerhalt. Auch hier zeigt sich die Liga äußerst ausgeglichen, sodass in jedem Spiel mit überraschenden Ergebnissen zu rechnen ist"