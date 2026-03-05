„In sechs Heimspielen gelangen sechs Siege bei nur einem Gegentor" FuPa-Teamcheck: Abteilungsleiter Max Döbbelin über den Erfolgsweg des TSV Wustrau in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Wustrau

Der TSV Wustrau führt die Tabelle in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin mit Stolz an. Abteilungsleiter Max Döbbelin äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Heimbilanz, personellen Wechseln und der Brisanz im kommenden Topspiel.

Intensive Vorbereitung in Lindow Der Winter wurde beim Spitzenreiter effizient genutzt. „Am 03.02. fand der Trainingsauftakt unserer Mannschaft statt“, berichtet der Abteilungsleiter Fußball des TSV Wustrau, Max Döbbelin. Trotz der nicht optimalen Witterung konnte das Team „überwiegend auf dem Kunstrasenplatz in Lindow trainieren und insgesamt fünf Testspiele bestreiten“. Ein besonderes Kraftpaket für die Rückrunde schnürte der Verein im Februar: „Vom 20.02. bis zum 21.02. absolvierte die Mannschaft zudem ein Kurztrainingslager im Sport- und Bildungszentrum Lindow, um sich intensiv auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten.“

Makellose Heimbilanz und Fan-Euphorie Die sportliche Bilanz des Tabellenführers lässt die Herzen der Anhänger höherschlagen. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden“, betont Döbbelin. Bis auf einen Ausrutscher gegen den BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 konnte man in jedem Spiel punkten. Besonders die Festung Wustrau beeindruckt die Konkurrenz: „In sechs Heimspielen gelangen sechs Siege bei lediglich einem Gegentor.“ Getragen wird dieser Erfolg von einer leidenschaftlichen Kulisse: „Durchschnittlich 237 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Heimspiele.“ Zudem steht der Klub im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs und trifft dort auf den FSV Veritas Wittenberge/Breese II. Geschlossenheit als Erfolgsgeheimnis Hinter den nackten Zahlen steckt ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl. Laut Max Döbbelin ist „die Integration der zahlreichen Neuzugänge sowie des neuen Trainerteams zu Beginn der Saison sehr erfolgreich verlaufen“. Die Harmonie im Team war sofort greifbar: „Bereits in der ersten Trainingseinheit war deutlich zu erkennen, dass die Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Spielfeldes.“ Selbst personelle Rückschläge konnten diese Einheit nicht erschüttern. „Was angesichts unseres großen Kaders kaum ins Gewicht fällt, ist die Vielzahl an Verletzungen, die die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf kompensieren musste.“

– Foto: TSV Wustrau