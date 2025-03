In Schutterwald fühlt sich der VfR Elgersweier nicht besonders wohl

Der Spieltag in der Vorschau:

Spvgg Ottenau – FSV Seelbach (Samstag, 15.30 Uhr). Das Schlusslicht aus Seelbach klammert sich an jeden Strohhalm: Sollte es weniger als vier Absteiger geben, dürften die Schuttertäler noch hoffen. Allerdings wäre es an der Zeit, die Niederlagenserie zu beenden. Und in Ottenau könnten sie zudem Schützenhilfe für den ebenfalls abstiegsbedrohten VfR Elgersweier leisten.

SC Hofstetten – FV Rammersweier (Samstag, 16 Uhr). Spielstarke Hofstettener (Rang sieben, 31 Punkte) erwarten die Rammersweierer (Platz 14, 17 Punkte). Tabellarisch bewegt sich der SC Hofstetten zwar in vermeintlich sicheren Gefilden – sowohl, was oben als auch unten angeht. "Das wird sie aber dennoch in keiner Weise daran hindern, mit vollem Einsatz und Motivation gegen uns anzutreten", geht Rammersweiers Co-Trainer Kevin Kopf nicht von einer zu lässigen Einstellung der Gastgeber aus. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.